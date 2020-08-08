Поліція не перевірила квартиру журналіста Ткача професійним обладнанням щодо ймовірного прослуховування

Протягом дня 8 серпня, відколи журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач повідомив про ознаки встановлення пристрою для прослуховування, Національна поліція порушила у цій справі кримінальне провадження, але не перевірила помешкання спеціальною технікою для виявлення обладнання або слідів його інсталяції. Дві оперативно-слідчі групи, які приїжджали до будинку, не були забезпечені для цього технічно, а під час здійснення огляду користувались «підручними» засобами. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми». Ввечері 8 серпня поліцейські «опечатали» виходи на горище з різних під’їздів будинку, та залишили місце події.

8 серпня до будинку в Києві, де знаходиться квартира журналіста Михайла Ткача, приїжджали по черзі дві оперативно-слідчі групи. Спочатку поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялися на горище, яке знаходиться прямо над квартирою журналіста, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву та поїхали. Вдруге експерти Нацполіції прибули також без спеціальної техніки, яка виявляє приховані засоби прослуховування.

«Вони користувалися «підручними» засобами. Гілочкою від дерева, що лежала на горищі, спицею, виламаною з розкладної сушилки журналіста, за допомогою них намагалися зрозуміти, що там в отворі над стелею. Зі собою в групи була хіба що викрутка», – пише у фейсбуці головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька.

Після загального огляду приміщень поліцейські скотчем наклеїли папірці зі словами «опечатано» на виходи на горище з різних під’їздів будинку – і поїхали.

«Такого способу збереження речових доказів, як поміщення слова «опечатано» на якийсь клаптик паперу і обклеювання ним проходу, взагалі ніде не передбачено. Це – по-перше. По-друге, це взагалі не захист. Це просто ніщо. Воно ні до чого нікого не зобов’язує абсолютно. Це не захист, це профанація захисту», – вважає адвокат Михайла Ткача Анатолій Попов.

«Відколи поліція залишила місце подій, журналісти-розслідувачі та інші члени команди «Схем» залишилися тут самі. Тобто поліція так і не встановила, чи є за отвором у стелі ще й пристрій, чи його немає – бо приїжджала без необхідного обладнання для його пошуку. Але тепер ми навіть не можемо самостійно простежити за тим, щоб хтось не проникнув на горище для знищення можливих речових доказів – як робили протягом доби до цього, бо більше не маємо туди доступу. А усі чотири під’їзди чатувати для нашої редакції самотужки – фізично нереально», – розповіла головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька.

«Спецтехніка потрібна, тому що ми не знаємо, де, можливо, розташовані засоби прослуховування. Є такі питання, коли щось може бути доведено тільки доказами, інше – неможливо. Так і тут. Ви не можете впевненими у тому, що тут немає прослуховуючої апаратури, якщо ви не перевірили це спеціальним засобом. Все інше – візуалізація, проходження повз, огляд – взагалі не має значення. Без спецтехніки за умови існування загрози, що Михайла Ткача прослуховують, поліція не може вважатися такою, що вирішила питання для себе, для Михайла – про запобігання самому злочину», – вважає адвокат Михайла Ткача Анатолій Попов.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача, який зранку 8 серпня повідомив, що виявив вдома ознаки встановлення пристрою для прослуховування.

У поліції зазначили, що провели огляд місця події та опитали заявника – і що під час перевірки виявили на стелі у квартирі пошкодження.

Водночас спершу правоохоронці повідомили, що після проведеного огляду у квартирі і на даху «жодних технічних засобів там не виявили». Згодом поліція внесла корективи, додавши, що запланували проведення повторного огляду і судових експертиз, «аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій».

У другій половині дня 8 серпня Михайло Ткач звернувся із заявою до керівника районного відділу Нацполіції, яке займається розслідуванням цього кримінального провадження, в якій вказав на «неповноту обсягу проведення перевірки» та попросив вжити заходів для всебічної перевірки за допомогою спеціальної техніки, якою оснащена для подібних цілей Національна поліція. Журналіст та його адвокат були в райвідділку для оформлення протоколу допиту, а також додали заяву.