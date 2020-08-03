«Центренерго» відреагувала на розслідування «Схем» про те, як компанія заробляє, торгуючи «повітрям» на ринку електроенергії

У ПАТ «Центренерго» відреагували на розслідування «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) щодо того, як цей великий виробник електроенергії заробляє мільярди за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдає збитків «Енергоатому» та держпідприємству «Гарантований покупець». При цьому, у компанії так і не відповіли на запит журналістів.

У заяві, оприлюдненій «Центренерго», йдеться про те, що компанія зацікавлена виробляти та продавати якнайбільше електроенергії: «Бо чим більші обсяги, тим менші витрати на одиницю продукції – собівартість. Тому звинувачувати нас у тому, що ми хочемо продавати більше – як мінімум дивно».

У компанії також підтвердили, що зараз «Центренерго» заробляє 20% за балансування системи: «І ця діяльність для нас збиткова, адже витрати на паливо за такої роботи зростають у рази. Тим не менше, ми вимушено і безумовно виконуємо команди диспетчера «Укренерго», щоб у всіх споживачів була електроенергія».

В «Центренерго» також підкреслили, що державна енергогенеруюча компанія «у своїй діяльності керується виключно державними економічними та соціальними інтересами».

За даними програми «Схеми», компанія «Центренерго» заробила мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдала збитків «Енергоатому» та держпідприємству «Гарантований покупець».

Журналісти встановили, що масштабна схема працювала таким чином: «Центренерго» продавала за двосторонніми договорами та на «ринку на добу наперед» великий обсяг електроенергії, яку насправді не збиралася виробляти. Зокрема, для того щоб гарантовано знайти покупця на цей об’єм, держкомпанія встановлювала ціну, іноді нижче собівартості виробництва. Така низька ціна дозволяла «Центренерго» продати весь заявлений обсяг, «закривши» велику частину попиту.

Через це держкомпанія «Енергоатом» та держпідприємство «Гарантований покупець» не могли продати на «ринку на добу наперед» увесь обсяг електроенергії, яка, на відміну від «Центренерго», була вироблена у заявленому об’ємі точно, йдеться у розслідуванні.

Коли наставав час постачання електроенергії, то оператор ринку – державна НЕК «Укренерго» на підставі оперативних даних бачив ризик великого майбутнього дисбалансу. Але зупинити атомні енергоблоки «Енергоатому» в оперативному режимі неможливо, на відміну від теплових електростанцій «Центренерго». Для того, щоб уникнути розбалансування ринку та запобігти негативним наслідкам, пов’язаним з енергобезпекою, оператор ринку – «Укренерго» просив «Центренерго» не виробляти заявлені раніше об'єми електроенергії. «Центренерго», який і створив цей штучний дисбаланс, – охоче погоджувався це зробити, але висував умову, якщо йому продадуть електроенергію зі знижкою (для забезпечення вже укладених контрактів).

Щоб забезпечити виробіток «Енергоатому», «Укренерго» було змушене погодитись на такі дії «Центренерго» та продати їй необхідний обсяг зі знижкою, купуючи цю електроенергію у «Енергоатому» та «Гарантованого покупця».

У свою чергу, у заяві «Центренерго» зазначається: «Диспетчер «Укренерго» не просить. Він дає команду. А «Центренерго» безумовно цю команду виконує. Інакше наслідки будуть тяжкими для всієї енергосистеми і для кожного споживача».

За даними розслідування, «Центренерго», фактично нічого не роблячи, отримував електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше за ринкову ціну, а «Енергоатом», який витратив кошти на виробництво, вимушений був продати свою електроенергію з дисконтом.

При чому, таке право прописане у правилах енергоринку, затверджених державним регулятором НКРЕКП. Раніше у правилах знижка становила майже 50%, з червня її зменшили до 20%.

Масштаби ймовірних оборудок з боку «Центренерго», як виявили «Схеми», обчислюються мільярдами. Згідно з фінансово-господарською діяльністю «Центренерго», яку журналісти отримали від джерел у податковій, держкомпанія почала активно заробляти на цій схемі, починаючи з кінця 2019 року. Так, журналісти виявили, що з жовтня 2019-го до кінця лютого 2020 року «Центренерго» отримало від «Укренерго» майже 1 ГВт*годин електроенергії для балансування на загальну суму 1,06 мільярда гривень.

«Починаючи з березня, масштаби використання цієї схеми з боку «Центренерго» суттєво збільшились», – йдеться в журналістському розслідуванні.

Так, загальний обсяг проданої, але не виробленої «Центренерго» електроенергії за період з 1 березня до 15 травня склав 2,1 ГВт*годин. Ці дані «Схеми» отримали від джерел у Кабінеті міністрів.

Водночас, журналісти так і не отримали відповідей на запитання, викладені в офіційному запиті від 2 липня – серед них, зокрема, про те, чому «Центренерго» заявляло на продаж електроенергію за цінами нижче собівартості виробництва, скільки компанія заробила, купуючи електроенергію на балансуючому ринку з дисконтом до ринку на добу наперед, яку частку виробленої електроенергії компанія «Центренерго» реалізувала за двосторонніми договорами, а яку продала на «ринку на добу наперед» за певний період, а також якою була собівартість виробництва електроенергії в 2019-2020-му роках.

У липні 2020 року в ситуацію на ринку електроенергії втрутився Антимонопольний комітет, який доручив Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) усунути причини порушень на ринку електроенергії.