Антимонопольний комітет звернув увагу на порушення на ринку електроенергії, про які йшлося у розслідуванні «Схем»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) отримала доручення усунути причини порушень на ринку електроенергії.

Такі рекомендації дав Антимонопольний комітет України (АМКУ) після «численних звернень суб’єктів господарювання, асоціацій та об’єднань підприємств, народних депутатів та органів державної влади щодо можливих маніпуляцій з боку окремих учасників ринку електроенергії, що призводять до необґрунтованих змін цін на різних сегментах ринку електроенергії та спотворення конкуренції на ринку в цілому», – йдеться на сайті установи.

У регулятора є 15 днів для того, що розглянути рекомендації Антимонопольного комітету та повідомити про результати їхнього розгляду, йдеться в офіційному повідомленні. Серед іншого, комітет рекомендує НКРЕКП провести моніторинг функціонування балансуючого ринку електричної енергії за період протягом 2019 року – І півріччя 2020 року і за результатами повідомити про виявлені можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про можливі «маніпуляції» на ринку електроенергії раніше йшлося у розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший). Журналісти встановили, що компанія «Центренерго» заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдає збитків «Енергоатому» та держпідприємству «Гарантований покупець».

Масштаби ймовірних оборудок з боку «Центренерго», як виявили «Схеми», обчислюються мільярдами. Згідно з фінансово-господарською діяльністю «Центренерго», яку журналісти отримали від джерел у податковій, держкомпанія почала активно заробляти на цій схемі, починаючи з кінця 2019 року. Так, журналісти виявили, що з жовтня 2019-го до кінця лютого 2020 року «Центренерго» отримало від «Укренерго» майже 1 ГВт*годин електроенергії для балансування на загальну суму 1,06 мільярда гривень.

«Починаючи з березня, масштаби використання цієї схеми з боку «Центренерго» суттєво збільшились», – йдеться в журналістському розслідуванні.

Так, загальний обсяг проданої, але не виробленої «Центренерго» електроенергії за період з 1 березня до 15 травня склав 2,1 ГВт*годин. Ці дані «Схеми» отримали від джерел у Кабінеті міністрів.

В «Енергоатомі» підтвердили, що відколи запрацював новий ринок електроенергії, становище держкомпанії стало поступово погіршуватись: «На сьогодні ані «Енергоатом», ані ДП «Гарантований покупець» не можуть продати «на добу наперед» (РДН) весь обсяг виробленої на АЕС електроенергії через перенасиченість». І додали: «Результат – «Енергоатом» щоденно завершує торги на РДН з небалансами на рівні від 20% до 40% продукції, виставленої на продаж, а «Гарантованому покупцю» вдається реалізувати продукцію АЕС лише в окремі години доби».

Можливість продавати «повітря» і заробляти на цьому – створила саме держава, зокрема регулятор – НКРЕКП, йдеться у матеріалі.

НКРЕКП у відповідь на запит «Схем» повідомили, що неодноразово вживали заходи для того, щоб державні «Гарантований покупець» та «Енергоатом» не зазнавали таких фінансових збитків через ситуацію на балансуючому енергоринку. В регуляторі визнали, що надлишок електроенергії на ринку міг призвести до «маніпуляцій з продажем обсягів електричної енергії деякими учасниками ринку, зокрема, ТЕС/ТЕЦ». Для того, щоб обмежити такі маніпуляції, 3 червня НКРЕКП ухвалила постанову, відповідно до якої продавати електроенергію можна тільки за умови підтвердження фізичної можливості її виробити.

Згідно з аналізом «Схем», відтоді «Центренерго» продовжило знаходити шляхи для використання цієї схеми, щоправда, купуючи електроенергію зі знижкою у 20%, а не 50%, як раніше.

В «Центренерго» не відповіли на запитання «Схем». Утримались від коментарів і в Фонді держмайна, який володіє 78% акцій «Центренерго».