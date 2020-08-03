НАБУ і САП вручило перші підозри у справі про газове родовище за безцінь фірмі оточення Порошенка з розслідування «Схем»

Детективи НАБУ та прокурори САП повідомили шістьом особам про підозру в організації схеми з отриманням фірмою «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на користування надрами газоносного родовища в Полтавській області за штучно заниженою вартістю, в результаті чого державі були завдані збитки у розмірі майже 200 мільйонів гривень.

Це кримінальне провадження розпочалось після виходу журналістського розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший), які встановили, що ця маловідома фірма, яка на той час була пов’язана з оточенням тодішнього президента Петра Порошенка, в 2017 році без аукціону отримала спецдозвіл на видобування газу в Полтавський області на 20 років.

«Шістьом особам повідомлено про підозру в організації схеми, за якої ТОВ «Аркона Газ-Енергія» отримала право на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська обл.) за штучно заниженою вартістю», – мовиться у повідомленні НАБУ.

За даними «Схем», йдеться про колишнього співвласника та директора «Аркона Газ-Енергія» Ігоря Мичка, колишнього заступника директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту, Олега Зур’яна, колишньої завідувачки сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ Людмили Кучми, експерта Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директора ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» Володимира Щербини, представників ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» Юрія Ільницького та Вадима Купчика.

Наразі особи, яким вручили підозри, публічно це не коментували, редакція намагається отримати їхню позицію.

Однак, як зазначають у відомстві, коло задіяних у вчиненні злочину «не є вичерпним» – оскільки «детективи НАБУ встановлюють інших можливих співучасників схеми».

Також у повідомленні Антикорупційного бюро вказано, що в результаті схеми «держава не отримала 196,8 млн грн, які ТОВ мало сплатити за отримання спеціального дозволу на користування надрами».

НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Держгеонадр під час видачі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області в 2018 році – після звернень народних депутатів Віталія Купрія та Сергія Лещенка, які посилаються на журналістське розслідування програми «Схеми».

Як встановили журналісти, Державна служба геології і надр України видала відповідний спецдозвіл 18 травня 2017 року. Право добувати газ на перспективному родовищі коштувало фірмі «Аркона Газ-Енергія» всього 3,8 мільйона гривень. Така вартість, на думку напів державної компанії ПАТ «Укрнафта», яка роками досліджувала й розробляла родовище і також претендувала на цю ліцензію, не відповідає ринковій ціні. В «Укрнафті» зазначили, що готові були заплатити за цей спецдозвіл щонайменше 45 мільйонів гривень. Проте цій компанії двічі відмовили в наданні права на розробку газового родовища. Начебто на підставі невідповідності поданих напівдержавною компанією документів – про що повідомили у відповіді редакції програми у Держгеонадрах.

Розслідування «Схем» «Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка» виявило, що реальний контроль над ТОВ «Аркона Газ-Енергія» мають люди з оточення п’ятого президента України Петра Порошенка, зокрема до фірми опосередковано має стосунок Олексій Маловацький – юрист з команди Петра Порошенка, нині член Вищої ради правосуддя, а згодом у склад засновників компанії входив колишній директор спортклубу «5 елемент» Петра Порошенка та його бізнес-партнера Ігоря Кононенка.

Наприкінці березня 2020 року зареєстрована в Британії компанія Regal Petroleum, кінцевим бенефіціаром якої є позафракційний народний депутат Вадим Новинський, придбала компанію «Аркона Газ-Енергія», що володіє спецдозволом на розробку та видобуток газу в Полтавській області, в оточення Петра Порошенка та Ігоря Кононенка за понад 8,6 мільйонів доларів (еквівалент понад 240 мільйонів гривень на момент укладення угоди).

На момент укладення угоди, відповідно до офіційного реєстру, станом на 23 березня, власниками компанії значились: Ігор Мичко, Олександр Нещотний, Дмитро Волонець та Олег Ольховий.

У пресслужбі Петра Порошенка заявляли, що він «не мав і не має жодного відношення до цієї історії. Прив’язування за вуха його імені є маніпуляцією».

Ігор Кононенко свій зв’язок з фірмою «Аркона Газ-Енергія» також заперечував. «Не маю жодного відношення до цієї компанії», – повідомляв він у коментарі «Схемам». При цьому він підтвердив своє знайомство з одним із власників компанії – Олегом Ольховим, який очолював спорт-клуб «5 елемент» Порошенка та Кононенка. «Олег працював директором клубу 14 років тому, чим він займався потім, я не цікавився», – написав Кононенко.

Згодом 1 липня 2020 року Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсною ліцензію на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища на Полтавщині, що було основним активом фірми «Аркона Газ-Енергія», яку навесні оточення п’ятого президента і народного депутата Петра Порошенка продало Вадиму Новинському в 60 разів дорожче (за понад 240 мільйонів гривень), ніж придбало в держави.