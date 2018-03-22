НАБУ відкрило справу після розслідування «Схем» про новий газовий бізнес оточення Порошенка

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Державної служби геології та надр України під час видачі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області після виходу розслідування програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). Про це повідомила речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

«Попередньо дії кваліфіковано за статтею 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»). Слідство триває. Про підозру нікому не повідомлялось», – повідомила Оліфіра.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені після звернень народних депутатів Віталія Купрія та Сергія Лещенка, які посилаються на журналістське розслідування програми «Схеми» про те, що маловідома фірма «Аркона Газ-Енергія» без аукціону отримала спецдозвіл на видобування газу в Полтавський області на 20 років та є пов’язаною з оточенням президента України Петра Порошенка.

Державна служба геології і надр України видала відповідний спецдозвіл 18 травня 2017 року. Право добувати газ на перспективному родовищі коштувало фірмі «Аркона Газ-Енергія» всього 3,8 мільйона гривень.

Така вартість, на думку напівдержавної компанії ПАТ «Укрнафта», яка роками досліджувала й розробляла родовище і також претендувала на цю ліцензію, не відповідає ринковій ціні. В «Укрнафті» зазначили, що готові були заплатити за цей спецдозвіл щонайменше 45 мільйонів гривень. Водночас цій компанії двічі відмовили в наданні права на розробку газового родовища. Начебто на підставі невідповідності поданих напівдержавною компанією документів – про що повідомили у відповіді редакції програми у Держгеонадрах.

Розслідування «Схем» «Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка» виявило, що реальний контроль над ТОВ «Аркона Газ-Енергія» мають люди з оточення президента України Петра Порошенка, зокрема, до фірми опосередковано має стосунок Олексій Маловацький – юрист з команди Петра Порошенка, нині член Вищої ради правосуддя.

Встановлені журналістами факти стали підставою для звернення до НАБУ і громадських активістів. Зокрема, юристи ГО «Центр протидії корупції» просять НАБУ внести до ЄРДР також відомості «за фактом вчинення членом Вищої Ради правосуддя правопорушення» Олексієм Маловацьким кримінального правопорушення за статтею «Зловживання владою або службовим становищем».

Окремо у зверненні до НАБУ юристи «Центру протидії корупції» наголосили на тому, що проти колегії суддів, які розглядали апеляційну скаргу «Укрнафти» до Держгеонадр щодо надання спецдозволу маловідомій «Аркона Газ-Енергія», Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження.

«Ми знайшли ухвалу, коли представники позивача заявили відвід трійці суддів – відвід заявлявся з тої причини, що Олексієм Маловацьким було розпочате дисциплінарне провадження по тим суддям, якраз в період вже розгляду цієї справи. І ми вважаємо, що це також є вже можливе зловживання з боку Маловацького і також цей факт також потребує надання правової оцінки діям Маловацькому», – повідомив юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.