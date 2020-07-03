Суд скасував ліцензію на видобуток газу фірмі, яку оточення Порошенка продало депутату Новинському за 240 млн грн

Окружний адміністративний суд Києва 1 липня визнав недійсною ліцензію на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища на Полтавщині, що було основним активом фірми «Аркона Газ-Енергія», яку навесні оточення п’ятого президента і народного депутата Петра Порошенка продало Вадиму Новинському в 60 разів дорожче (за понад 240 мільйонів гривень), ніж придбало в держави. Раніше «Схеми» виявили, що ця фірма була пов’язана з людьми із оточення Ігоря Кононенка та Петра Порошенка, і в часи президентства останнього купила цей дозвіл у держави поза конкурсом і задешево – заплативши в бюджет менше ніж 4 мільйони гривень, хоча були інші претенденти, готові заплатили більше.

Таким чином Окружний адмінсуд Києва задовольнив у повному обсязі позовні вимоги ПАТ «Укрнафта», яка й повідомила про відповідне рішення.

Суд визнав недійсним сам спецдозвіл, виданий «Аркона Газ-Енергія» на 20 років на геологічне вивчення та для подальшої розробки нафтогазоносних надр Свистунківсько-Червонолуцького родовища, а також скасовано наказ Держгеонадр про надання «Арконі» цього спецдозволу та ще один наказ, яким було було об’єднано Свистунківске та Червонолуцьке родовища та допущено повторну оцінку ТОВ «Аркона Газ-Енергія» запасів Червонолуцького родовища.

У «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського підтвердили журналістам факт ухвалення Окружним адмінсудом Києва цього рішення – і пообіцяли прокоментувати його згодом.

Наприкінці березня зареєстрована в Британії компанія Regal Petroleum, кінцевим бенефіціаром якої є позафракційний народний депутат Вадим Новинський, придбала компанію «Аркона Газ-Енергія», що володіє спецдозволом на розробку та видобуток газу в Полтавській області, в оточення Петра Порошенка та Ігоря Кононенка за понад 8,6 мільйонів доларів (еквівалент понад 240 мільйонів гривень на момент укладення угоди).

На момент укладення угоди, відповідно до офіційного реєстру, станом на 23 березня, власниками компанії значились: Ігор Мичко, Олександр Нещотний, Дмитро Волонець та Олег Ольховий.

Олег Ольховий, який мав найбільшу частку в компанії перед продажем, це колишній директор спортивного клубу «5 елемент», який належить Петру Порошенку та Ігорю Кононенку. Також у розслідуванні, опублікованому взимку 2018 року, журналісти встановили, що до організації структурування цієї фірми мала стосунок дружина Олексія Маловацького – юриста з команди Петра Порошенка, члена Вищої ради правосуддя в часи його президентства.

Після розслідування «Схем», Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Державної служби геології та надр України під час видачі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища в Полтавській області. Розслідування триває і досі, повідомили журналістам у пресслужбі НАБУ.

У пресслужбі Петра Порошенка заявили, що він «не мав і не має жодного відношення до цієї історії. Прив’язування за вуха його імені є маніпуляцією».

Ігор Кононенко свій зв’язок з фірмою «Аркона Газ-Енергія» також заперечує. «Не маю жодного відношення до цієї компанії», – повідомив він у коментарі «Схемам». При цьому він підтвердив своє знайомство з одним із власників компанії – Олегом Ольховим, який очолював спорт-клуб «5 елемент» Порошенка та Кононенка. «Олег працював директором клубу 14 років тому, чим він займався потім, я не цікавився», – написав Кононенко.

ТОВ «Аркона Газ-Енергія» володіє спеціальним дозволом, що передбачає геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням вуглеводнів (промислова розробка) на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі, яке розташоване в Полтавський області. Дозвіл надає право розробки ділянки площею 97 км2. Спецдозвіл був виданий ТОВ «Аркона Газ-Енергія» в травні 2017 року строком на 20 років. Право добувати газ на одному з найбільших родовищ Полтавської області коштувало фірмі 3,8 мільйона гривень.