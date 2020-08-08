«Медіарух» вимагає розслідувати ймовірне прослуховування оселі журналіста «Схем» Ткача

Журналісти низки видань і представники руху «Медіа за усвідомлений вибір» оприлюднили відкриту заяву, у якій відзначили, що «схвильовані втручанням в роботу свого колеги журналіста-розслідувача програми «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача». Звернення з’явилося після того, як Ткач зранку 8 серпня повідомив, що виявив вдома ознаки встановлення пристрою для прослуховування.

«Ми вважаємо неприпустимим стеження за журналістами та прослуховування журналістів, які виконують свою роботу, зокрема, проводять розслідування та виявляють факти корупції серед українських високопосадовців», – йдеться в оприлюдненій заяві медіаруху.

Підписанти висунули низку вимог до Нацполіції, зокрема: «зареєструвати кримінальне провадження також за статтями про «перешкоджання професійній журналістській діяльності», «незаконне збирання інформації» та «втручання в приватне життя»; «зафіксувати та вжити заходів для збереження ймовірних речових доказів, особливо за межами квартири Михайла Ткача» та «швидко та неупереджено розслідувати справу про перешкоджання роботі нашого колеги Михайла Ткача».

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Серед тих, хто долучився до заяви, значаться медіарух «Медіа за усвідомлений вибір», ГО «Громадське телебачення», ГО «Громадське радіо», ГО «Інститут масової інформації», ГО «Інститут демократії їм. Пилипа Орлика», ГО «Детектор медіа» та ГО «Інтерньюз Україна».

Раніше Нацполіція повідомила, що відкрила кримінальне провадження за статтею порушення недоторканності приватного життя журналіста «Схем» Михайла Ткача. Спершу там повідомили, що після проведеного огляду у його квартирі і на даху «жодних технічних засобів там не виявили». Згодом поліція внесла корективи, додавши, що запланували проведення повторного огляду і судових експертиз, «аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій».

8 серпня головна редакторка програми «Схеми» Наталка Седлецька повідомила у фейсбуці, що журналісти цього проєкту розслідувань самотужки охороняють горище у будинку колеги Михайла Ткача, щоб захистити можливі докази.

«Після того, як журналіст «Схем» Михайло Ткач знайшов у себе вдома ознаки встановлення прослуховуючої апаратури – ми викликали поліцію. «Отвір» довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою – спільне горище, до якого є доступ із різних під’їздів», – вказала Седлецька.

За її словами, на виклик спершу прибув поліцейський патруль, а згодом слідчо-оперативна група. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву та поїхали.

Адвокат Михайла Ткача Анатолій Попов заявив, що очікує належного огляду квартири журналіста на предмет можливої наявності професійного обладнання для стеження.

Раніше знімальна група «Схем» неодноразово зазнавала перешкоджання своїй професійній законній роботі.

У жовтні 2015 року під час зйомок сюжету про дорогі автомобілі працівників СБУ, що не відповідають їхнім офіційним доходам, на знімальну групу «Схем» у складі Михайла Ткача й Кирила Лазаревича скоїли напад співробітники СБУ. Під час затримання, як свідчать записи відеокамер, вони застосували силу до знімальної групи, відібрали і пошкодили техніку. Пізніше за фактом перешкоджання співробітниками СБУ законній професійній діяльності журналістів було відкрито кримінальне провадження. У листопаді 2018-го суд вчетверте повернув матеріали кримінального провадження до Військової прокуратури Київського гарнізону, де тричі закривали справу за фактом перешкоджання роботі журналістів співробітниками СБУ.

У вересні 2017 року співробітники Державного управління охорони скоїли напад на знімальну групу «Схем» біля одного з ресторанних комплексів під Києвом, де, за інформацією журналістів, святкували весілля сина тодішнього генпрокурора Юрія Луценка Олександра. У момент, коли закриту вечірку мав залишити на той час президент України Петро Порошенко, працівники УДО напали на знімальну групу програми, в результаті чого оператор Борис Троценко зазнав струсу мозку та пошкодження руки. Журналісти написали заяву до поліції про перешкоджання законній журналістській діяльності. Згодом тодішній начальник УДО Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і вибачився за інцидент. Він також повідомив, що наразі призначив службове розслідування щодо дій його підлеглих. Однак уже згодом заявив, що службова перевірка не знайшла порушень у діях співробітників УДО, які напали на «Схеми».

У листопаді 2017 року на знімальну групу «Схем» напали охоронці Віктора Медведчука, коли журналісти проводили зйомки біля аеропорту «Київ» (Жуляни), фіксуючи прямі перельоти Медведчука до Росії. Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця в масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці по вулиці Медова, біля VIP-терміналу. У грудні того ж року одному з нападників оголосили підозру. Судовий розгляд справи по суті триває і досі.

27 серпня 2018 року Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону головної редакторки «Схем» Наталки Седлецької. В ухвалі йшлося про надання доступу слідства до дзвінків та смс-повідомлень журналістки з липня 2016-го по листопад 2017 року та до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців.

У жовтні 2018 року ЄСПЛ безстроково заборонив слідчим отримувати дані з мобільних телефонів авторки та ведучої програми «Схеми» Наталки Седлецької. Таке рішення там ухвалили невдовзі після того, як захист журналістки подав до суду повний текст скарги і звернення про продовження обмежувальних заходів. Перші тимчасові обмежувальні заходи у скарзі журналістки були винесені судом 18 вересня і діяли один місяць. Дозвіл на збір цієї інформації слідству видав Апеляційний суд Києва 18 вересня 2018 року. Того ж дня ЄСПЛ вказав урядові України, що він має забезпечити утримання органів влади від доступу до будь-яких даних із телефону журналістки. 25 вересня у Генпрокуратурі повідомили, що на вимогу ЄСПЛ зупинили процедуру отримання інформації з мобільного Наталки Седлецької, але на запитання, чи оператор уже передав запитувані дані, відповіді не надали. У липні 2019 року ЄСПЛ завершив розгляд у справі Наталки Седлецької проти ГПУ і перейшов до стадії винесення рішення. За словами адвоката Седлецької Сергія Зайця, цей етап може тривати протягом року або півтора.

22 лютого 2019 року журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач подав заяву в Національну поліцію через систематичне стеження охороною олігарха Ріната Ахметова за ним і знімальною групою, яке триває протягом півроку. Згодом в Ахметова заперечили звинувачення в стеженні та заявили про втручання в особисте життя олігарха журналістом «Схем» Михайлом Ткачем – таку відповідь охоронна фірма ТОВ «Дельта Донбас» Ріната Ахметова оприлюднила в ефірі телеканалу «Україна», який також належить йому.

26 лютого у Нацполіції відкрили провадження щодо стеження охоронців Ахметова за журналістами «Схем». Згодом прокуратура міста Києва також відкрила кримінальне провадження через стеження охоронцями Ріната Ахметова за знімальною групою програми «Схеми» – на основі інформації, розміщеної в ЗМІ.

6 березня 2019 року під час зйомок у селищі Чабани у Київській області на знімальну групу програми «Схеми» у складі журналістки Катерини Каплюк та оператора Бориса Троценка був здійснений напад у приміщенні Чабанівської селищної ради. Чоловіки завдали травм оператору і зламали відеокамеру. Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівського селищного голови Олександра Киризлієва.

На місце інциденту журналісти викликали поліцію та швидку, щоб зафіксувати побої. Пізніше у головному управлінні Національної поліції в Київській області повідомили, що відкрили провадження за даним фактом – за ст. 171 ККУ (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

1 листопада 2019 року ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем». Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.