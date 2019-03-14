Прокуратура теж відкрила провадження за фактом переслідування журналіста «Схем» Ткача охоронцями Ахметова

Прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження через стеження охоронцями найбагатшого українського олігарха Ріната Ахметова за знімальною групою програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – на основі інформації, розміщеної в ЗМІ. Журналісти опублікували відеодокази, як охоронці олігарха Ріната Ахметова вже протягом півроку стежать за знімальною групою програми 21 лютого. Наразі провадження за цими ж фактами вже розслідується слідчим Шевченківського району УП ГУНП в м. Києві.

«Провадження відкрив перший заступник прокурора міста Києва Кононенко П.М. Як повідомив слідчий Шевченківського ГУ НПУ, провадження було відкрито на основі інформації, яку розмістили ЗМІ», – повідомила Оксана Максименюк, адвокатка Інституту розвитку регіональної преси, який надає юридичний супровід програмі «Схеми».

Як пояснила юристка, є два способи порушення кримінальної справи – за фактом вчинення правопорушення і за заявою. Нацполіція 22 лютого відкрила провадження саме за заявою, яку подали Михайло Ткач і Наталка Седлецька. А прокурор відкрив справу за фактом вчинення такого правопорушення, отримавши інформацію зі ЗМІ. Підставою для цього стала поширена «Схемами» інформація щодо переслідування знімальної групи.

«Сьогодні слідчий зателефонував, щоб викликати Михайла на допит. Ми йому повідомили, що вже така справа відкрита слідчим управлінням і проводиться досудове розслідування. І тому він мав на меті зв’язатися зі слідчим, який зараз веде справу, щоб об’єднати ці два провадження в одне», – додала адвокатка. За її словами, об’єднання двох однакових проваджень в одне – поширена практика.



Наразі справа розслідується слідчим Шевченківського району УП ГУНП в м. Києві – провадження зареєстрували 22 лютого за заявою журналіста «Схем» Михайла Ткача. А 28 лютого у Головному слідчому управлінні Національної поліції України допитали журналіста за його заявою щодо перешкоджання його професійній діяльності.

Раніше «Схеми» розповіли, що за їхньою знімальною групою систематично протягом півроку стежили кілька автівок. Усі вони належать приватній охоронній фірмі ТОВ «Дельта Донбас», кінцевим бенефіціаром якої є олігарх Рінат Ахметов.

Згодом в Ахметова заперечили звинувачення в стеженні та заявили про втручання в особисте життя олігарха журналістом «Схем» Михайлом Ткачем – таку відповідь охоронна фірма ТОВ «Дельта Донбас» Ріната Ахметова оприлюднила в ефірі телеканалу «Україна», який також належить йому.

Редакція «Схем» заперечила всі закиди у свій бік і зазначила, що Рінат Ахметов є PEP-ом – політично пов’язаною особою. Він не є публічним діячем, але має тісні зв’язки на найвищому державному рівні. Водночас, журналісти оприлюднили відеодокази того, що охоронці Ахметова точно знали ще від листопада 2018-го, що стежать не за «невідомими особами» – а саме за журналістами Радіо Свобода.

​Розслідувати стеження за колегами-розслідувачами зі «Схем» і «Бігус.інфо» також закликали учасники неформальної спільноти незалежних журналістів «Ініціатива 34» та міжнародна організація «Комітеті захисту журналістів». Журналісти проекту «Бігус.інфо» також повідомили про фізичне переслідування. Вони зафіксували організоване стеження за редакцією невідомими особами,​ які з’явилися під час роботи журналістки Лесі Іванової над розслідуванням масштабної корупції в оборонному секторі.