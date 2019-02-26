У Нацполіції відкрили провадження щодо стеження охоронців Ахметова за журналістами «Схем»

Головне слідче управління Національної поліції розпочало досудове розслідування за заявою журналістів-розслідувачів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), які опублікували відеодокази, як охоронці олігарха Ріната Ахметова вже протягом півроку стежать за знімальною групою програми.

​Відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого за ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання журналістській діяльності, переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю за попередньою змовою групою осіб, повідомили Радіо Свобода у Національній поліції України.

«Будь-які спроби чи методи тиску на журналістів, навіть у завуальованій формі, є неприпустимі. В даному випадку вбачається перешкоджання виконанню журналістом професійних обов’язків або переслідування у зв’язку з його законною професійною діяльністю за попередньою змовою групою осіб. Всі докази, надані до поліції, будуть ретельно вивчені, а сам факт отримає належну оцінку і реакцію боку правоохоронців», – заявив керівник Департаменту комунікацій Національної поліції України Ярослав Тракало.

За його словами, слідчі проводять розшукові дії для встановлення всіх обставин подій.

22 лютого журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач подав заяву в Національну поліцію через систематичне стеження охороною олігарха Ріната Ахметова за ним і знімальною групою, яке триває протягом півроку.

Згодом, в Ахметова заперечили звинувачення в стеженні та заявили про втручання в особисте життя олігарха журналістом «Схем» Михайлом Ткачем – таку відповідь охоронна фірма ТОВ «Дельта Донбас» Ріната Ахметова оприлюднила в ефірі телеканалу «Україна», який також належить йому.

Розслідувати стеження за колегами-розслідувачами зі «Схем» і «Бігус.інфо» також закликали учасники неформальної спільноти незалежних журналістів «Ініціатива 34» та міжнародна організація «Комітеті захисту журналістів». Журналісти проекту «Бігус.інфо» також повідомили про фізичне переслідування. Вони зафіксували організоване стеження за редакцією невідомими особами,​ які з’явилися під час роботи журналістки Лесі Іванової над розслідуванням масштабної корупції в оборонному секторі.