Суд учетверте змусив Військову прокуратуру розслідувати, як СБУ перешкоджали журналістам «Схем»

Печерський суд Києва знову зобов’язав Військову прокуратуру продовжити розслідувати кримінальне провадження за фактом перешкоджання співробітниками Служби безпеки України журналістській діяльності знімальної групи «Схем», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший», Михайла Ткача і Кирила Лазаревича.

Таке рішення суд ухвалив 16 листопада, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду. Ухвала оскарженню не підлягає, мовиться у документі, що є в розпорядженні редакції.

Суд уже вчетверте повернув матеріали кримінального провадження до Військової прокуратури Київського гарнізону, де тричі закривали справу за фактом перешкоджання роботі журналістів співробітниками СБУ.

У відомстві Анатолія Матіоса справу щоразу закривають невдовзі після того, як журналісти виграють суд, що зобов’язує Військову прокуратуру її розслідувати.

«Держава в особі її силовиків не виконує базову функцію стосовно журналістів – забезпечення їхнього права на професію та безпеку. Для редакції це – принципова і показова справа, що ілюструє бездіяльність правоохоронців та можливість протистояти системі. Її можна і треба контролювати, щоб очевидні злочини проти журналістів не лишалися непокараними», – каже авторка та ведуча програми «Схем» Наталка Седлецька.

2 жовтня 2015 року cпівробітники СБУ затримали та пошкодили техніку журналістів, коли вони знімали елітні автомобілі, на яких приїздять на роботу працівники центрального офісу відомства.

У день нападу голова СБУ Василь Грицак призначив службове розслідування через цей інцидент, а голова управління СБУ в Києві та Київській області Михайло Глуговський вибачився перед журналістами і заявив про можливе перевищення повноважень з боку працівників СБУ.

Невдовзі Військова прокуратура Київського гарнізону розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України – умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів представниками Служби безпеки України. Того ж року у відомстві Матіоса цю справу «за відсутністю складу злочину» закрили.

Відтоді журналісти через суд тричі змушували прокурорів відновити розслідування, і щоразу справу знову закривали. Судові процеси тривають уже третій рік. За цей час до відповідальності був притягнутий лише один співробітник СБУ. Керівник служби охорони пропускного режиму СБУ Юрій Бондарєв, який брав участь в інциденті затримання знiмальної групи програми «Схеми», отримав 2 доби гауптвахти.