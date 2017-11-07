Журналіст програми журналістських розслідувань «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», Михайло Ткач заявив про перешкоджання діяльності журналістів із боку охорони Віктора Медведчука.

Як написав він у фейсбуці, це сталося біля ВІП-терміналу аеропорту «Київ». «Люди, які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука, люди в масках і балаклавах перешкоджали нашій законній журналістській діяльності. Били ліктями, штовхали, робили підніжки, в оператора двічі вибили камеру з рук. Наше авто з реєстратором заблокували, щоб завадити зняти приліт літака Віктора Медведчука з Росії і вихід із терміналу», – написав він у фейсбуці.

«Наші журналісти та оператори продовжили виконувати свою роботу попри нахабну сплановану протидію їхній журналістській діяльності. Протягом останніх тижнів охоронці Медведчука регулярно винаходили нові й нові методи, як перешкодити нашій зйомці», – повідомила головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька.

Підтверджень чи заперечень цих слів із інших джерел наразі немає.

Віктор Медведчук, підприємець, лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Іще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва.

Тоді ж у прес-службі громадського руху «Український вибір – Право народу» на запит програми «Схеми» повідомили, що дозвіл на пряме авіасполучення від української та російської влади Віктор Медведчук отримує для проведення офіційних переговорів.

При цьому, за повідомленнями, в Росії Медведчука бачили і на інших заходах, зокрема з участю Путіна. Наразі не відомо, чи на ті заходи він також діставався прямими польотами з України в Росію.