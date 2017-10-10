Попри заборону авіасполучення з Росією, Медведчук продовжує літати до Путіна – Доній

Гості програма «Ваша Свобода»: Яніна Соколовська, політичний експерт; Олександр Доній, історик і громадський діяч; Андрій Немировський, народний депутат України (БПП) (телефоном).

Поразка футбольної збірної України позбавила її можливості поїхати на фінальну стадію чемпіонату світу. Відповідно зняте питання: бойкотувати турнір чи виступити на території держави–агресора? Але сотні тисяч українських громадян продовжують відвідувати Росію – заробітчани, деякі політики, експерти, співаки, актори і навіть держслужбовці, принаймні до останнього часу. І от у Верховній Раді розглядають проект закону з пропозицією заборонити держслужбовцям поїздки до країни-агресора. А юристи СБУ підготували також законопроект про обмеження візитів до Росії теж політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.

​Олександр Лащенко: Пані Соколовська, Ви берете участь у політичних шоу на пропагандистських каналах, як їх вважають у Росії. Навіщо Ви їздите до Москви?

У Москву їдемо, як Івасик-Телесик до Баби Яги, щоб «домашні тварини» російського піару не символізували собою українців, їздять туди порядні люди

​Яніна Соколовська: Як журналістці, громадянці України мені дуже муляє, що ніяк не можу бути корисною на нашій передовій. Там від мене толку ніякого не буде. Але на інформаційній передовій я маю сенс і дуже великий. Їдучи у Москву, маємо розуміти, що туди їдемо, як Івасик-Телесик до Баби Яги. І там вже є питання: хто опиниться на лопаті? Баба Яга думає, що опиниться Івасик-Телесик. Але ми робимо по-іншому. Їздимо, щоб замість українців не підставляли людей, які живуть у Москві і грають роль блазнів-українців, які наче дуркуваті, «менші брати» і так далі. Росія – це не Кремль. Кремль – це малий пуп’янок. Багато людей, які нам співчувають, підірвуть ту Росію зсередини... Політолог Погребінський є і був проросійським. І саме тому, щоб ці «домашні тварини» російського піару не символізували собою українців, їздять туди порядні люди.

– Державні службовці, політики мають їздити чи ні?

Доки є потяг «Москва-Львів», і на нього не можна купити квитки, не можна позбавляти права людей пересуватися. Росіяни до нас вже майже не їздять. В обидва боки всі літаки, всі потяги набиті українцями

​Яніна Соколовська: Можуть їздити. Не знаю, чи мають. Але я не думаю, що вони в’їдуть і в’їдуть нормально. Сущенко в’їхав. Йому відразу сказали, що він і «політик», і «розвідник», і у Львові вчився. Але є у нас така «політикеса», яка наче там і сиділи довго, а потім в’їхала, виїхала, за Росію добрі слова сказала, зустрічалася з сепаратистами, дуже їх вихваляла. Я кажу про Надію Савченко... По-перше, залежно, яка мета. По-друге, якщо хочемо зробити наші стосунки, як у Вірменії з Азербайджаном, то це одна історія – розриваємо дипстосунки, кажемо слово «війна», перекриваємо кордон. Але доки у нас є потяг «Москва-Львів», і на нього не можна купити квитки, доки маємо економічні стосунки, то не можна позбавляти права людей пересуватися. Росіяни до нас вже майже не їздять. Ми вже це зробили. Але в обидва боки всі літаки, всі потяги набиті українцями, які їздять і туди, і сюди.

Відволікають увагу суспільства. Треба придумувати нові танці, щоб не позбавляти себе недоторканності

Чого народні депутати тільки не роблять, щоб не приставати на пропозицію Луценка і не позбавляти себе недоторканності. Вже і чиновникам забороняють поїздки в Росію, і круть, і верть. Все ж таки 40 подань на них лежить, боротьба з корупцією не триває, йдуть тільки депутатські розмови, як треба боротися з корупцією. Луценко правильно каже: боротися з корупцією, треба відловлюючи корупціонерів. А корупціонери є і у Верховній Раді. Але щось вони і такий законопроект запропонують, і такий, і весь час відволікають увагу суспільства. Чому зараз? Треба придумувати нові танці, щоб не позбавляти себе недоторканності.

– Пане Доній, Ви проти взагалі поїздок українців, поки триває війна, і агресор чинить ці дії щодня, так?

Владі хочеться отримувати піар-зиск передвиборчий

​Олександр Доній: Так. Дивні дії влади, яка на четвертому році агресивних дій Росії згадала, що варто десь корелювати, щось припиняти. Нам необхідно максимально розривати гуманітарні, інформаційні стосунки з цією державою, бо Росія намагається використовувати будь-які стосунки для поширення дезінформації, для промивання українських голів. Продовжується використання українців, як демографічний матеріал. Сотні тисяч українців, можливо, й мільйони, які переїжджають туди на роботу, частина залишається жити, частина там одружується, а частина повертається, але вже з російським світоглядом. Це міна уповільненої дії. На жаль, впродовж трьох років це (розривання інформаційних і гуманітарних стосунків – ред.) робиться, лише коли владі хочеться отримувати піар-зиск передвиборчий. Саме тому розтягують в часі всі ці рішення. Зараз бачимо узгоджені дії, принаймні, трьох складових – заява була голови СБУ, підготували законопроект від БПП і заява секретаря РНБО Турчинова.

Попри заборону на законодавчому рівні авіаційного сполучення між Україною і Росією, літає якийсь літак, і там Медведчук

Медведчук не порушує інтереси нацбезпеки, матиме право літати. Дозвіл тепер на переїзди і перельоти буде у однієї людини – у Порошенка

Рішення буде ухвалене. Чи воно буде корисним? Безперечно, корисним. Чи втратить влада від цього можливості для спілкування з кремлівською елітою? Ні. Коли потрібно, у нас, попри заборону на законодавчому рівні авіаційного сполучення між Україною і Росією, літає якийсь літак, і там якийсь Віктор Медведчук, який входить в переговорну групу під керівництвом Кучми. Робиться зараз рішення для дрібних чиновників. Влада все, що їй потрібно, матиме і далі. Турчинов вже заявив, що у цьому законопроекті заборона для тих, хто порушує нацбезпеку України. Якщо Медведчук, з їхньої точки зору, не порушує інтереси нацбезпеки, а вирішує, матиме право літати. Просто дозвіл тепер на переїзди і перельоти буде безпосередньо у однієї людини – у Порошенка.

Біля кожної майже церкви Московського патріархату оголошення, можна поїхати до Петербурга і ще кудись. Йде обдурення українських громадян

Нам необхідно для всіх припинити будь-яке сполучення, зокрема і залізничне, і автобусне. Біля кожної майже церкви Московського патріархату оголошення (заїхати, наприклад, у Голосіївський парк, і там церква Московського патріархату) – можна поїхати до Петербурга і ще кудись. У цих автобусах вже йде обдурення українських громадян. Еліта нинішня політична використовує взаємостосунки українців часто для економічного, або політичного ґешефту – це дуже прикро.

– Пане Немировський, якою була справжня мета ініціації такого документа?

Буду наполягати, щоб законопроект був ухвалений якнайближчим часом, щоб була впроваджена кримінальна відповідальність для держслужбовців, суддів, прокурорів, буде загострення подій між Московією та Україною, доведеться заборонити всім українцям їздити

​Андрій Немировський: Це повинні були зробити давно. Дуже багато суддів, прокурорів, держслужбовців так чи інакше їздять до Московії, і там отримують або вказівки, або маніпулюють їхніми сім’ями, потрапляють під вплив агресора, привозять сюди «свої» ідеї і починають їх пропагувати. Я буду наполягати на тому, щоб законопроект був ухвалений якнайближчим часом. Але ми повинні його розглянути у першому читанні. Моя думка трохи розбігається із думкою моїх колег – хочу, щоб була впроваджена кримінальна відповідальність для держслужбовців, суддів, прокурорів, не просто адміністративна і звільнення з роботи. Я думаю, що з часом, можливо, якщо буде загострення подій між Московією та Україною, доведеться зробити так, щоб заборонити всім українцям їздити. Громадяни України повинні самі розуміти, що, їдучи до країни-агресора, наражають себе і свої сім’ї на небезпеку.

– Пане Доній, яка Ваша думка, це просто відволікання уваги і не більше того з боку цих народних депутатів?

Рішення щодо буцімто протидії Росії з системністю пролонговані і будуть ухвалюватися раз на два місяці

Дозвіл від Путіна Порошенку на формальні дії буцімто антиросійські є. Порошенко – найбільш проросійський президент

​Олександр Доній: Для перемоги у другому турі Петра Порошенка (це мета у нього – вічна влада і гроші), йому потрібно вивести у другий тур проросійського кандидата, а самому монополізувати патріотичний табір. Саме тому ефіри на провідних інформаційних каналах надаються проросійським силам. Патріотична опозиція нівелюється. Саме тому ці рішення щодо буцімто протидії Росії з такою системністю пролонговані і будуть ухвалюватися раз на два місяці. Наприклад, перед виборами безпосередньо припинять залізничне сполучення, що теж необхідно було зробити три роки тому. Якщо це (скасування дипвідносин – ред.) буде необхідно для перемоги, то і це зроблять. Дозвіл від Путіна Порошенку на формальні дії буцімто антиросійські є. Все рівно Порошенко – найбільш проросійський президент, який зараз може бути для Путіна. Він зберігає найважливіше – країну у бідності, у стані дестабілізації і в стані корупції.

У російських всіх студіях кажуть: яка все-таки класна Тимошенко! Досі! Зараз це активізувалося

​Яніна Соколовська: Найбільш проросійська все ж таки Тимошенко. Ми ж пам’ятаємо її вояжі і її зацикленість на російський газ. Пам’ятаємо, як у російських всіх студіях кажуть: яка все-таки класна Тимошенко! Досі! І зараз це активізувалося. Порошенко може пройти на другий термін з двома меседжами: «я переміг корупцію» і «я припинив війну». Як він це зробить? Навіть не уявляю.