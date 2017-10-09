Безпека важливіша за права людини – політолог про обмеження виїзду до Росії

Ідея обмежити виїзд до Росії для держслужбовців, з якою виступила СБУ, подобається не лише представникам спецслужби, а й експертам громадського сектору. Так, політолог Володимир Цибулько вважає, що безпека в цьому питанні важливіша за свободу пересування. А от експерт Богдан Яременко вважає єдиним адекватним виходом – повністю перекрити російсько-український кордон. Тим часом, екс-заступник керівника СБУ Іван Ягун нагадує, що держслужбовці і зараз повинні звітувати про свій виїзд за кордон у будь-якому напрямку, та не роблять цього.

Законопроект про обмеження візитів до Російської Федерації політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам опублікувала для громадського обговорення Служба безпеки України, повідомляє її прес-служба. У проекті закону пропонується запровадити кримінальну відповідальність чиновників за відвідування РФ, якщо вони мали на меті завдати шкоди національним інтересам України. Відповідні зміни СБУ пропонує внести до Кримінального кодексу. Ініціатором підготовки цього законопроекту є голова СБУ Василь Грицак, повідомляє прес-служба відомства.

Серед усіх категорій громадян, поїздки яких до Росії хоче обмежити СБУ, в першу чергу це треба зробити щодо посадовців, вважає співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Такі люди мають певний доступ до інформації службового користування

​«Те, що, на мій погляд, має певний сенс – це обмеження поїздок посадових осіб: службовців та депутатів, з двох міркувань. Передовсім це треба робити в інтересах самих, так би мовити, «туристів», адже ми знаємо, які були провокації. А друге – це те, що такі люди мають певний доступ до інформації службового користування, я вже не кажу про таємну. Це нормальна практика в усіх країнах, коли накладаються певні обмеження на свободу пересування державних службовців», – аргументує Мельник.

Власне, такі обмеження вже є, зауважує колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун:

Народні депутати України знають, що перед тим, як кудись їхати, вони мають подати відповідну заяву у секретаріат Верховної Ради

«Всі люди, які мають стосунок до державної таємниці, повинні отримувати дозвіл на виїзд за межі України, навіть не до країни-агресора. І народні депутати України знають, що перед тим, як кудись їхати, навіть на відпочинок з родиною, вони мають подати відповідну заяву у секретаріат Верховної Ради», – повідомив він в ефірі «Ранкової Свободи», однак зауважив, що цієї норми не дотримуються.

Найважливішим у новому законопроекті Ягун вважає точність юридичних формулювань:

«Треба зробити систему дозволів, які чітко регламентують: якщо ви хочете кудись їхати, поясніть свою мету і термін перебування. Тоді відповідний орган, а це Департамент охорони державної таємниці в складі СБУ, може пояснити, що вам туди не можна, тому що... Або забороняти всім і без будь-яких винятків», – пропонує він.

Зі свого боку, голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко вважає, що будь-які заходи, окрім прямої заборони українцям їздити до Росії, не мають сенсу.

– Богдан Яременко

Цьому стану «відносин» повною мірою відповідає лише розірвання дипломатичних відносин і закриті кордони

«Якщо у нас війна з Росією, то цьому стану «відносин» повною мірою відповідає лише розірвання дипломатичних відносин і закриті кордони», – переконаний він. Все інше, за словами Яременка – «замилювання очей».

Росія – це держава-кіднепер – Цибулько

Віктор Ягун також висловлюється за всі ініціативи, які припиняють стосунки з Росією, посилаючись на досвід Грузії після війни у 2008 році, коли Тбілісі розірвав будь-які дипломатичні відносини з Москвою. Хоча в Києві вже немає російського посла (рівно як і українського в Росії), офіційного розриву дипломатичних стосунків так і не відбулося.

Пониження градусу впритул до відкликання послів принесло б набагато більше користі Україні, ніж та ситуація, яка зараз є

«Пониження градусу впритул до відкликання послів та закриття певних консульських установ, а тим більше якихось культурних центрів, принесло б набагато більше користі Україні, ніж та ситуація, яка зараз є», – впевнений колишній представник СБУ.

Політолог Володимир Цибулько розповідає, що бував в Росії на початку військової агресії, але згодом від поїздок відмовився.

Держава повинна всіляко попереджати своїх громадян, що небезпека існує

«Росія – це держава-кіднепер, там немає ніякого права. Подивимося на долю Романа Сущенка, не кажучи вже про долю (Олега – ред.) Сенцова l чи Миколи Карпюка. Перебувати на території Росії – це ризик, і держава повинна всіляко попереджати своїх громадян, що така небезпека існує», – впевнений він.

Журналіст Роман Сущенко вже рік, як заарештований в Росії і перебуває в СІЗО

Зокрема Цибулько бачить сенс в такій ініціативі щодо державних службовців, які утримуються коштом платників податків.

На думку політолога, заборона на виїзд до Росії виправдана навіть в тому випадку, якщо вважається порушенням свободи пересування українських громадян:

Поки що мотив безпеки вищий за права людини

«Поки що мотив безпеки вищий за права людини – поки буде продовжуватись викрадення людей на території Росії. А хочу нагадати, що навіть деякі безалаберні українські громадяни, їдучи до Криму на відпочинок чи заробітки, потрапляли одразу ж в лабети та перетворювались на «терористів». Тепер держава шукає способів, як їх звідти забрати», – нагадав Цибулько.

За даними правозахисної ініціативи #LetMyPeopleGo, в Росії і в окупованому нею Криму з політичних мотивів утримують нині 49 українських громадян. Серед них не лише кримчани, яких переслідували після анексії українського півострова, але й ті українці, які виїхали до Росії в особистих справах.

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