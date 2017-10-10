«Багато людей, які співчувають Україні, підірвуть Росію зсередини» – Соколовська

У Верховній Раді розглядають проект закону із пропозицією заборонити державним службовцям поїздки до країни-агресора. А юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до Росії політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам. Чи варто українцям їздити до країни-агресора, у програмі «Ваша Свобода» говорили Яніна Соколовська, політичний експерт; Олександр Доній, історик, громадський діяч; Андрій Немировський, народний депутат України (БПП).