СБУ пропонує обмежити українським посадовцям візити до Росії

СБУ ініціює громадське обговорення законопроекту про обмеження візитів до Росії українським посадовцям, про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до Російської Федерації політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам. У проекті закону, зокрема, передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування Росії з метою заподіяння шкоди національним інтересам України. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що за останні два роки запропонували низку змін до понад 30 законодавчих документів для підвищення рівня національної безпеки та «боротьби з тероризмом саме в умовах російської агресії».

В службі зазначили, що готові розглянути пропозиції громадськості для вдосконалення ще одного документа щодо заборони поїздок політиків та чиновників до Росії.

5 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує нові правила для виконавців, які мають намір приїхати на гастролі в Україну, та організаторів таких гастролей. За законом, якщо громадяни країни-агресора планують виступати в Україні, організатор гастролей має за 30 днів до їхнього початку звернутися із запитом до СБУ щодо наявності або відсутності підстав для недопущення цих людей до участі в згаданих заходах. СБУ має надати відповідь упродовж 10 днів, і якщо все гаразд, організатор гастролей може укласти договір із виконавцем, який їде на гастролі.