До Ради внесли законопроект про обмеження поїздок українців до Росії

У Верховній Раді України 9 жовтня зареєстрували законопроект про тимчасове обмеження права громадян України на виїзд до Росії.

Як мовиться в повідомленні на сайті українського парламенту, ініціаторами законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора)» виступили народні депутати з фракції «Блок Петра Порошенка» Андрій Немировський і Андрій Шинькович, а також позафракційний Андрій Денисенко.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що його мета – «запровадити тимчасове обмеження права громадян України, які є державними службовцями (крім працівників дипломатичних служб, або виїзду з метою невідкладного медичного лікування, або участі в похованні близького родича, що підтверджено відповідними документами), особи, зазначені в пунктах 1–7, 9–11, 111, 112–113 частини третьої статті 3 закону України «Про державну службу», на виїзд з України до держави-агресора, що буде діяти до ухвалення Верховною Радою України рішення про визнання закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та рішення Верховної Ради України про визнання держави-агресором такими, що втратили чинність».

Законопроект передбачає адміністративну відповідальність за порушення обмежень.

У вересні Кабінет міністрів України доручив Міністерству закордонних справ і Службі безпеки внести Росію до переліку країн міграційного ризику.

МЗС України неодноразово закликало українців утриматися від поїздок до Росії через небезпеку затримання там.

Президент України Петро Порошенко 20 вересня під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що Росія утримує щонайменше 16 українців.

6 жовтня український парламент схвалив у першому читанні законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Тут, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Також одна зі статей визначає, що «для стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях залучаються в установленому порядку сили і засоби… Збройних сил України, інших військових формувань».