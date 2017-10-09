Збірна України з футболу вилетіла з Чемпіонату світу

Збірна України з футболу не пройшла перший раунд відбірних змагань до Чемпіонату світу 2018 року, зазнавши поразки від команди Хорватії 0-2.

Обидва м’ячі в українські ворота забив у другому таймі нападник хорватської збірної Андрей Крамарич – на 62-й і 70-й хвилинах матчу, що відбувся в Києві.

Україна залишилася на третьому місці у своїй групі I з 17 очками, далі до змагань гарантовано проходить перша команда – Ісландія з 22 очками, – а друга Хорватія з 20 виходить у плей-оф.

Чемпіонат світу з футболу має відбутися 14 червня – 15 липня 2018 року в Росії, яка є стосовно України державою-агресором.