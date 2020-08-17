Зеленський про підпал авто «Схем»: «не допущу, щоб за мого президентства критика влади тягнула за собою переслідування»

Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), яке належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру.

«Свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни. Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань, – йдеться у повідомленні на сторінці Володимира Зеленського у фейсбуці. – Як президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене».

Зеленський пригадав, що коли він займався творчою діяльністю, критика влади «неодноразово створювала проблеми» його команді: «Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків «хлопці, ви дожартуєтесь» – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування».

Також президент висловив сподівання, що відповідальні швидко будуть знайдені: «У грудні 2014-го неподалік палацу «Україна» невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців. Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть і притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми «Схеми».

Раніше речниця президена Юлія Мендель заявила, що ця ситуація довкола підпалу авто Схем» – цілковито неприпустима.

Вночі 17 серпня близько 00:30 невідомі в Броварах підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру.

Головна редакторка програми Наталка Седлецька наголосила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».

Згодом поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ.