Глава Мінкульту вимагає розслідувати підпал авто «Схем»

Голова Міністерства культури України Олександр Ткаченко прокоментував підпал автомобіля програми журналістських розслідувань Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру.

«МВС вже кваліфікувало це як умисне знищення або пошкодження майна. Міністерство культури та інформаційної політики уважно слідкує за ситуацією та закликає до повного, швидкого та неупередженого розслідування. Хто б не був об’єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей – це не має перетворювати працівника ЗМІ на мішень для переслідувань. Будь-яке втручання у журналістську діяльність є неприпустимим», – написав Ткаченко у фейсбуці.

Він заявив, що з’ясування обставин інциденту є пріоритетним завданням МВС.

Вночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру.

Це трапилось близько 00:30 17 серпня у Броварах.

Головна редакторка програми Наталка Седлецька наголосила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».

У листопаді 2019 року колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях» Бориса Мазура, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя і ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».