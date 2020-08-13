Отвір у стелі квартири журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача, вірогідно, зробили для стеження – фахівці

Опитані Радіо Свобода вузькоспеціалізовані фахівці та відомі криміналісти-правники сходяться на думці, що отвір у стелі квартири журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача, про який він повідомив у ніч на 8 серпня, та виявлені пізніше поліцією отвори на горищі, вірогідно свідчать про спроби встановити прихований пристрій негласного стеження.

Більшість з опитаних Радіо Свобода спеціалістів вважає, що до цього причетні нинішні або колишні працівники оперативно-технічних підрозділів правоохоронних органів. Думки опитаних експертів розходяться хіба що в тому, чи записуючий пристрій вже встигли прибрати, чи його ще не встигли встановити; чи мова йде про відеоспостереження, чи аудіопрослуховування; та хто може за цим стояти.

На прохання Радіо Свобода відеозапис з місця подій та фотографії знахідок (отворів на горищі та в стелі на кухні журналіста) переглянули вісім спеціалістів, а саме: фахівець у сфері захисту інформації, діючий співробітник правоохоронного органу, який спеціалізується на проведенні оперативно-технічних заходів, спеціалісти двох приватних компаній, які за фахом своєї роботи виявляють засоби негласного стеження, відомий адвокат-криміналіст, колишній старший слідчий в особливо важливих справах МВС, колишній заступник голови Служби безпеки України та ексголова управління боротьби з організованою злочинністю.

«Це ніщо інше, як встановлення «прослушки» чи «проглядки». Насправді такий отвір достатній для встановлення як пристроїв для фіксування звуку, так і відеоспостереження. Техніка така є, достатньо взагалі отвору діаметром три міліметри. Чи це було зроблено працівниками правоохоронних органів, а чи кимось іншим? В даному випадку – невідомо. Розумієте, скільки фахівців пішло з міліції і зараз вони не працюють в поліції? А навички у них є, техніка є», – так прокоментував Радіо Свобода колишній старший слідчий в особливо важливих справах МВС Руслан Сушко.

Отвори у стелі квартири журналіста і на горищі над нею – це сліди роботи професіоналів – аналізує ветеран МВС України, почесний член Міжнародної поліцейської асоціації та засновник Управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур: «Це робота спеціалістів достатнього професійного рівня. Спеціаліст – це той, хто тривалий час працював у так званих технічних підрозділах. Ці заходи проводяться незаконно. І проводяться службами, які є дуже закритими. Якими саме? Та будь-якими. Вони зараз є і в СБУ, і в МВС, і, мені здається, такі служби є також частиною державної охорони президента. Або їм дозволили, або вони самі взяли цей дозвіл».

Колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун вважає, що пристрій могли зняти напередодні, і саме завдяки цьому отвір став помітний з квартири.

«Це може свідчити про встановлення спеціальної техніки для візуального або аудіоконтролю за цим приміщенням – припускає Віктор Ягун. – Стеження могло бути, і швидше за все, воно було. Тому і отвір був виявлений, що техніку, напевно, зняли. Але там вже немає нічого – це однозначно. Тому що обладнання має стикуватися з якимось джерелом енергії», – пояснює Ягун.

Обладнання або вже зняли, або підготували для нього місце, але не встигли поставити – це на умовах анонімності озвучив Радіо Свобода представник однієї з українських приватних компаній, які надають ліцензійні послуги з виявлення прихованих пристроїв у приміщеннях.

«На відео огляду місця події слідчий діставав вату з отворів на горищі. Якби ті, хто встановлював – тікав, поспішав, то вату туди б не вставляв і не замазував все це гіпсом. Тому, можливо, або готувалися до встановлення пристрою і його зрештою не встигли встановити. Тобто, могли підготуватись, зробити отвори, закласти ватою, потім «замаскувати» – і безпосереднє встановлення пристрою могло бути наступним етапом. Або встановили, все перевірили, подивились чи послухали те, що треба – і потім демонтували», – висловив думку цей фахівець.

Радіо Свобода також показало відео співробітнику, який спеціалізується на проведенні оперативно-технічних заходів – в одному з правоохоронних органів. Він зазначив: «В даному випадку ми можемо говорити про спроби встановити прихований пристрій негласного стеження. Точніше – попередні роботи. Що про це свідчить? По-перше, самі отвори. По-друге, на горищі мав би бути канал живлення – простіше кажучи, дроти, заховані, завдяки чому мав би працювати пристрій і передавати інформацію. Базуючись на відео, оприлюдненому журналістами – це зробити, вочевидь, не встигли. Тому це, так би мовити, підготовчі роботи. Також, судячи з отворів на горищі, найімовірніше, дві спроби «просвердлитись» були невдалими – «вперлись» у якусь будівельну конструкцію в стелі».

У ніч на 8 серпня журналіст програми розслідувань «Схеми» Михайло Ткач заявив про те, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження. Це – тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ з різних під’їздів. Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

У той же день, 8 серпня, Нацполіція розпочала кримінальне провадження за статтею – за ч.1 ст.182 – «порушення недоторканності приватного життя». Спершу в Нацполіції повідомили, що після проведеного огляду у квартирі і на даху «жодних технічних засобів там не виявили». Згодом – внесли корективи, додавши, що запланували проведення повторного огляду і судових експертиз.

Оперативно-слідча група, яка після відкриття провадження приїхала на місце події, прибула без спеціальної техніки. Під час обстеження горища поліція виявила три штучні отвори з боку горища, які були «замасковані» шаром матеріалу білого кольору. Один з отворів, як виявилось – наскрізний, поєднується з отвором у стелі кухні.

Під час проведення огляду експерти поліції користувалися лише «підручними засобами».

З моменту виклику поліції журналіст та його адвокат наполягали на проведенні перевірки квартири спеціальною технікою. За 4 доби і досі цього не сталося, поліція на місце подій більше не поверталася, 11 серпня адвокат від імені Михайла Ткача подав скаргу до київської прокуратури на бездіяльність слідчих.

Адвокат журналіста наголошує, що через «неналежну охорону» приміщення, на горищі за цей час вже могли бути знищені можливі докази.

У Національний поліції наразі не відповіли на запит Радіо Свобода про перебіг слідства у справі про порушення приватного життя Михайла Ткача.