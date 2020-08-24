Білорусь: опозиційна Координаційна рада ініціює зміни до конституції

У Білорусі в опозиційній Координаційній раді для передачі влади заявили, що ініціюють референдум про зміни до конституції країни і відкликання депутатів парламенту і місцевих рад.

«Кожна година, кожен день, кожен тиждень збереження влади в руках колишнього президента завдає величезної шкоди підприємствам і добробуту людей. Він каже нам, що привезе працівників з Росії, Китаю, України. Але це наша країна! Ми, народ Білорусі, потребуємо тільки одного: щоб він нарешті пішов геть», – написала в фейсбуці 23 серпня член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова, яка на недавніх президентських виборах була довіреною особою опозиційної кандидатки Світлани Тихановської, про чинного президента Олександра Лукашенка. Він нині завершує свій п’ятий термін на посаді, а опозиція в Білорусі, а також широкі кола на Заході не визнають його оголошеної перемоги на виборах на шостий термін.

«Ми заявляємо, що діємо тільки в межах білоруської Конституції. Це означає, що ми закликаємо громадян по всій країні розпочати процедуру відкликання депутатів Палати представників (парламенту країни – ред.) і місцевих рад депутатів. Ми починаємо підготовку до проведення референдуму про зміни до Конституції», – заявила Ковалькова.

Вона також подякувала всім учасникам «маршу нової Білорусі» – за деякими оцінками, ймовірно, наймасовішої в історії країни акції протесту проти продовження влади Лукашенка, що відбулася 23 серпня, коли на вулиці столиці Мінська й інших міст вийшли сотні тисяч людей.

Ми, білоруси, здивували весь світ. Здивували любов’ю до своєї країни, своєю спрагою до свободи та змін, своєю солідарністю. Влада ж показала своє обличчя. Ми всі жахнулися. Ми не вірили, що такі звірства можуть відбуватися на вулицях наших міст. І зараз свій вибір повинен зробити кожен чиновник, офіцер і працівник міліції: ви з народом чи з колишнім президентом. Якщо з людьми, перестаньте виконувати злочинні накази», – заявила Ковалькова з приводу численних актів насильства силовиків проти учасників протестів, які тривають щодня з самого дня виборів 9 серпня.

«У відповідь на насильство з боку влади ми об’єдналися і відчули себе одним народом. Ми не ділимо людей на тих, хто розмовляє білоруською чи російською, на православних і католиків, на робітників і айтішників. Ми всі такі різні, але все одно єдині. Єдині в прагненні жити в незалежній, вільній і багатій Білорусі. Сьогодні ми всі відчули себе громадянами нашої країни, які самі взяли на себе відповідальність за її долю. Ми розуміємо, що незалежність нашої рідної Білорусі є абсолютною цінністю», – мовиться в заяві Ковалькової.

Координаційну раду для передачі влади створила в Білорусі опозиція до Олександра Лукашенка, яка не визнає його оголошеної перемоги, з ініціативи його головної суперниці Світлани Тихановської, яка після виборів була змушена виїхати до Литви. Через створення цієї Ради влада Білорусі порушила кримінальну справу за статтею про захоплення влади. У світі закликають Мінськ закрити цю справу.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними і справедливими. ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного президента Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль, із 80,1% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська, за цими даними, набрала 10,1%. І в Білорусі, і за її межами офіційні результати виборів широко вважають сфальсифікованими. За численними повідомленнями про реальні результати з місць припускають, що насправді Тихановська могла якщо не перемогти в першому турі, то принаймні вийти в другий тур виборів. Відтоді в Білорусі щодня тривають акції протесту, включно зі страйками на деяких підприємствах. МВС Білорусі повідомило про понад 7 тисяч затриманих, під час придушення протестів загинули принаймні три людини.