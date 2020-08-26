МВС Білорусі підтвердило затримання понад пів сотні учасників акцій протесту 25 серпня

У Білорусі 25 серпня після протестних акцій силовики затримали 51 людину, повідомляє МВС країни. Це зроблено «до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення», йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що в провладних мітингах нібито взяли участь не менш як 16 тисяч осіб, а число учасників протестних акцій не перевищила 4 800.

Раніше правозахисний центр «Весна» повідомляв, що в Мінську та інших містах Білорусі 25 серпня затримували демонстрантів і людей з біло-червоно-білими прапорами. На сайті організації опублікували список 21 затриманого в Мінську, деякі з них були затримані після акції на площі Незалежності і біля міністерства освіти.

Також 25 серпня біля підприємства «Гродно Азот» затримали 28 людей, які після закінчення роботи йшли в центр міста Гродно. МВС повідомляє, що представники компанії були затримані за участь у несанкціонованому масовому заході і відпущені після складання адміністративних протоколів.

У Білорусі після оголошення офіційних результатів президентських виборів третій тиждень тривають масові протести в десятках міст. У перші дні мітингів було затримано понад сім тисяч людей, багато з них були побиті силовиками. Понад тисяча людей отримали адміністративні терміни від 4 до 25 діб.

Правозахисний центр «Весна», Білоруський Гельсінський комітет, Всесвітня організація проти тортур і Міжнародна федерація за права людини вже звернулися до спеціального доповідача ООН з тортур з проханням втрутитися в ситуацію в Білорусі в зв’язку з жорстоким придушенням мирних протестів.

Попри численні повідомлення про злочини силовиків проти мирних демонстрантів, кримінальні справи за цими фактами порушені не були, відзначають правозахисники.