Правозахисники закликають спецдоповідача ООН втрутитися в ситуацію з тортурами в Білорусі

Правозахисний центр «Весна», Білоруський Гельсінський комітет, Всесвітня організація проти тортур (OMCT) і Міжнародна федерація за права людини (FIDH) звернулися до спеціального доповідача ООН з тортур з проханням втрутитися в ситуацію в Білорусі в зв’язку з жорстоким придушенням мирних протестів, повідомляє центр «Весна».

Правозахисники нагадують:

– понад 6000 людей були затримані, утримувалися під вартою до 10 діб, їхнє місце перебування не було відомо;

– щонайменше 450 із них були побиті;

– ув’язнених принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

У заяві правозахисників ідеться, що факти катувань і жорстокого поводження «є системними, оскільки співробітників правоохоронних органів готували до таких жорстоких репресій проти людей».

З 12 до 20 серпня правозахисники отримали свідчення понад 450 жертв, підтверджені фотографіями та відео. Записано понад 100 відеоінтерв’ю.

Однак, зазначають правозахисники, попри численні і послідовні повідомлення про злочини правоохоронних органів проти мирних демонстрантів, Слідчий комітет не порушив за цими фактами кримінальних справ, не були затримані або звільнені співробітники силових відомств, причетних до цих злочинів.

У зв'язку з цим правозахисники просять спецдоповідача ООН із тортур терміново втрутитися в ситуацію:

– поширити заяву, що засуджує широкомасштабні і систематичні катування і нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження з затриманими в Білорусі;

– закликати до негайного припинення цих порушень;

– закликати уряд Білорусі негайно і ефективно розслідувати всі твердження про катування або жорстоке поводження і притягнути винних до відповідальності;

– відвідати Білорусь з візитом;

– закликати Раду з прав людини скликати спеціальне засідання, щоб з’ясувати факти і обставини порушень прав людини в Білорусі до, під час і після президентських виборів у серпні 2020 року.

Раніше Олександр Лукашенко закликав білорусів «пробачити помилки» білоруських силовиків, які били протестувальників після виборів 9 серпня. «Це ваші люди. Навіть якщо вони десь помилилися, вибачте їх», – сказав він.

Також він стверджує, що 60% фото постраждалих від дій силовиків при розгоні протестів нібито є постановочними.

Експерти міжнародної спільноти iSANS, які отримали на умовах конфіденційності медичні дані про кількість постраждалих від дій силовиків в Білорусі, повідомили про 347 пацієнтів, які зазнали травм як безпосередньо під час придушення протестів, так і в місцях тримання під вартою. Правозахисники наголошують, що «дії силовиків мали патологічно жорстокий і садистський характер».

Серед доставлених зі спецприймальників пацієнтів були 29 жінок і 318 чоловіків. Наймолодшому пацієнту було 16 років, найстаршому – 74 роки. Найчастіше у них були травми від застосування кийків та інших спецзасобів: черепно-мозкові травми різної тяжкості, переломи різних кісток голови і обличчя, а також ребер і великі гематоми.

У Білорусі вже понад два тижні тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками з боку спецпризначенців міліції та інших співробітників силових структур.