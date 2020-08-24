Литва вручила Білорусі ноту протесту: бойовий вертоліт порушив кордон, ганяючись за повітряними кульками

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що викликало посла Білорусі Валерія Барановського і вручило ноту протесту у зв’язку з порушенням державного кордону країни.

Ідеться про інцидент, що стався під вечір 23 серпня, коли білоруський військовий вертоліт Мі-24 перетнув державний кордон Литви і залетів на її територію.

У ноті Білорусь закликано пояснити інцидент і забезпечити, щоб такі порушення не повторилися, мовиться в повідомленні.

Раніше 24 серпня Міністерство оборони Білорусі, зі свого боку, заявило, що припинило спробу порушення повітряного простору країни з боку Литви,

«Із суміжної території був запущений зонд із восьми повітряних куль із антидержавною символікою. Завдяки рішучим діям екіпажів вертольотів Мі-24 зі складу чергових сил ППО політ повітряних куль був припинений без застосування зброї», – мовилося в повідомленні.

Як заявили в Міноборони, в ньому підготували документи для МЗС Білорусі, щоб там підготували ноту протесту Литві.

Міноборони Білорусі також стверджує, що з боку білоруських військових порушення кордону Литви «не було».

Як видно з оприлюднених в інтернеті фотографій і відеозаписів інциденту, «антидержавною символікою» був національний біло-червоно-білий прапор Білорусі, причеплений до зонду. Після того, як президент Олександр Лукашенко через референдум повернув Білорусі державну символіку радянського зразка, державні символи Білорусі початку 1990-х років – біло-червоно-білий прапор і герб «Погоня» – були оголошені антидержавними і заборонені. Їх натомість використовувала опозиція, зазнаючи репресій за самі факти використання цих символів. У перебігу останніх масових протестів у Білорусі ці прапори використовуються дедалі ширше.