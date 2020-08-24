Лукашенко: у школах не мають працювати ті, хто не бажає дотримуватися державної ідеології

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 серпня під час зустрічі з міністром освіти Ігорем Карпенком заявив, що в школах не повинно бути вчителів, які не хочуть дотримуватися державної ідеології, пише державне агентство БелТА.

За його словами, в Білорусі – державна освіта, державні школи і державна ідеологія.

«І ті, хто хоче слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладати, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно», – заявив Лукашенко.

Він також доручив міністру захистити вчителів «від всяких нападок», За словами Лукашенка, влада вже почала це робити: «притому робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди, накати на вчителів, лікарів».

«Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися», – додав Лукашенко.

Виборчі дільниці в Білорусі в основному відкривають на територіях шкіл, а вчителі складають основну частину дільничних виборчкомів. Деякі викладачі шкіл почали розповідати про фальсифікації під час президентських виборів. Наприклад, недавно завуч однієї з мінських шкіл пояснила, як вчителів змушували фальсифікувати підсумкові протоколи.

Вуличні мітинги, марші і страйки тривають в країні вже два тижні після виборів, визнати які недійсними через фальсифікації результатів вимагають протестувальники. Крім того, жителі Білорусі обурені жорстокістю міліції та ОМОНу.

У відповідь на протести Олександр Лукашенко, офіційно оголошений президентом країни, обіцяє «закрити на замок» підприємства, робітники яких приєдналися до протестних страйків, і доручив МВС і КДБ виявити всіх «підбурювачів і провокаторів».

Міноборони країни пригрозило протестувальникам армією і назвало біло-червоно-білий прапор незалежної Білорусі, з яким люди виходять на вулиці, «фашистським».

Днями стало відомо, що влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода і ще понад 40 видань на території країни. Одним із основних каналів інформування тепер став Telegram-канал білоруської служби Радіо Свобода, на який можна підписатися тут.