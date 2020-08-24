Лукашенко: у школах не мають працювати ті, хто не бажає дотримуватися державної ідеології

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 серпня під час зустрічі з міністром освіти Ігорем Карпенком заявив, що в школах не повинно бути вчителів, які не хочуть дотримуватися державної ідеології, пише державне агентство БелТА.
За його словами, в Білорусі – державна освіта, державні школи і державна ідеологія.
«І ті, хто хоче слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладати, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно», – заявив Лукашенко.
Він також доручив міністру захистити вчителів «від всяких нападок», За словами Лукашенка, влада вже почала це робити: «притому робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди, накати на вчителів, лікарів».
«Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися», – додав Лукашенко.
Виборчі дільниці в Білорусі в основному відкривають на територіях шкіл, а вчителі складають основну частину дільничних виборчкомів. Деякі викладачі шкіл почали розповідати про фальсифікації під час президентських виборів. Наприклад, недавно завуч однієї з мінських шкіл пояснила, як вчителів змушували фальсифікувати підсумкові протоколи.
Вуличні мітинги, марші і страйки тривають в країні вже два тижні після виборів, визнати які недійсними через фальсифікації результатів вимагають протестувальники. Крім того, жителі Білорусі обурені жорстокістю міліції та ОМОНу.
У відповідь на протести Олександр Лукашенко, офіційно оголошений президентом країни, обіцяє «закрити на замок» підприємства, робітники яких приєдналися до протестних страйків, і доручив МВС і КДБ виявити всіх «підбурювачів і провокаторів».
Міноборони країни пригрозило протестувальникам армією і назвало біло-червоно-білий прапор незалежної Білорусі, з яким люди виходять на вулиці, «фашистським».
Днями стало відомо, що влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода і ще понад 40 видань на території країни. Одним із основних каналів інформування тепер став Telegram-канал білоруської служби Радіо Свобода, на який можна підписатися тут.
Як отримувати інформацію Білоруської служби Радіо Свобода
Білоруська влада заблокувала сайт Білоруської служби Радіо Свобода.
Як обійти заборону – тут.
Інформацію та відео також можна отримати у телеграмі Білоруської служби Радіо Свобода тут.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ