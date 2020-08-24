Білорусь: Нобелівську лауреатку Алексієвич викликали на допит через участь у Координаційній раді опозиції

Нобелівську лауреатку з літератури, білоруську письменницю Світлану Алексієвич викликали на допит до слідчого комітету як свідка у справі про створення Координаційної ради опозиції, яка ніби=то закликала до захоплення влади. Про це заявили у пресслужбі екскандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарико, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Світлана Алексієвич – один із семи членів президії Координаційної ради. За словами Марії Колеснікової, через стан здоров’я вона не може брати участь у роботі президії, але постійно перебуває у контакті.

Раніше у цій справі допитували й інших членів президії Ради Максима Знака та Сергія Ділевського. Лілію Власову викликали на допит на 15-ту годину 24 серпня. Завтра вранці на допит має прийти колишній директор Купальського театру Павло Латушко.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.