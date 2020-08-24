МВС Білорусі заявило, що чисельність маршу в Мінську не перевищувала 20 тисяч осіб

Міністерство внутрішніх справ Білорусі оцінило число учасників Маршу нової Білорусі, що пройшов у Мінську 23 серпня, в 20 тисяч осіб, повідомляє офіційний телеграм-канал відомства.

«Максимальна кількість присутніх зафіксовану в столиці – близько 20 тисяч осіб, у Бресті та Гродно – не більше трьох тисяч людей», – заявили в міліції.

Таку ж цифру вчора називали ведучі державного державного телеканалу «Білорусь 1».

У той же час Euroradio і TUT. BY оцінили чисельність протестувальників приблизно у 100 тисяч людей.

Правозахисний центр «Весна» підрахував, що напередодні в Мінську на акцію протесту вийшло не менше ніж 200 тисяч людей.

У Мінську демонстранти дійшли до резиденції Олександра Лукашенка, вона була оточена. Протестувальники постояли навпроти силовиків і розійшлися.

Після цього пресслужба Лукашенка опублікувала відео, як він виходить в екіпіруванні і з автоматом з вертольота, що прилетів в резиденцію.

Вуличні мітинги і марші тривають в країні вже два тижні після виборів, визнати які недійсними через фальсифікації результатів вимагають протестувальники. Крім того, жителі Білорусі обурені жорстокістю міліції та ОМОНу.

У відповідь на протести Олександр Лукашенко, офіційно оголошений президентом країни, обіцяє «закрити на замок» підприємства, робітники яких приєдналися до протестних страйків, і доручив МВС і КДБ виявити всіх «підбурювачів і провокаторів».

Міноборони країни пригрозило протестувальникам армією і назвало біло-червоно-білий прапор незалежної Білорусі, з яким люди виходять на вулиці, «фашистським».

Днями стало відомо, що влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода і ще понад 40 видань на території країни. Одним із основних каналів інформування тепер став Telegram-канал білоруської служби Радіо Свобода, на який можна підписатися тут.