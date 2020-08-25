Білоруська поліція затримує протестувальників і лідерів опозиції

Поліція розправилася з демонстрантами в столиці Білорусі Мінську на 16-й день акцій протесту, які тривають після виборів президента. Серед затриманих 24 серпня були члени президії Координаційної ради Ольга Ковалькова і Сергій Дилевський, пов'язані з кандидаткою у президенти Світланою Тихановською. Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив про свою перемогу на виборах 9 серпня, хоча результати президентських виборів багато хто вважає сфальсифікованими. (Відео: RFE/RL, Білоруської служби Радіо Свобода, AFP)