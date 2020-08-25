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25 серпня 2020, Київ 17:18
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Білоруська поліція затримує протестувальників і лідерів опозиції

Білоруська поліція затримує протестувальників і лідерів опозиції
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Білоруська поліція затримує протестувальників і лідерів опозиції

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Поліція розправилася з демонстрантами в столиці Білорусі Мінську на 16-й день акцій протесту, які тривають після виборів президента. Серед затриманих 24 серпня були члени президії Координаційної ради Ольга Ковалькова і Сергій Дилевський, пов'язані з кандидаткою у президенти Світланою Тихановською. Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив про свою перемогу на виборах 9 серпня, хоча результати президентських виборів багато хто вважає сфальсифікованими. (Відео: RFE/RL, Білоруської служби Радіо Свобода, AFP)

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