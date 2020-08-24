Тихановська зустрілась у Литві із заступником держсекретаря США

Екс-кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська зустрілась у Литві із заступником державного секретаря США Стівеном Біганом, – повідомляє Reuters. Біган заявив, що поки що немає ознак жодного планованого Росією військового вторгнення в Білорусь і закликав Мінськ підтримати допомогу ОБСЄ у врегулюванні ситуації.

«США не можуть і не будуть вирішувати, як розвиватимуться події у Білорусі, це право народу Білорусі», – наголосив Стівен Біган.

Тихановська висловила подяку Сполученим Штатам за їхню підтримку мирних демонстрантів в Білорусі. «Ми завжди казали, що готові розмовляти і прагнемо до мирного врегулювання. Ми відкриті до посередництва міжнародних організацій із метою сприяння діалогу. Ми також вимагаємо об’єктивного розслідування злочинів, скоєних білоруською владою проти свого народу», – сказала Тихановська.

«Водночас ми закликаємо всі країни поважати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі». Про це йдеться в опозиційному телеграм-каналі.

Раніше посольство США в Україні повідомило про візит Бігана до Вільнюса, Москви та Києва з 24 по 27 серпня «для зустрічей із урядовцями та обговорення регіональних і міжнародних проблем».

«Світлана Тихановська зустрілась із заступником держсекретаря Стівеном Бігуном до свого візиту в Москву», – наголосив журналіст Франак Вячорка, консультант Агенції із глобальних медіа США.