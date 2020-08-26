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26 серпня 2020, Київ 20:56
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Як у Білорусі прощалися з активістом, зниклим після акції протесту і знайденим через 10 днів повішеним

Як у Білорусі прощалися з активістом, зниклим після акції протесту і знайденим через 10 днів повішеним
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Як у Білорусі прощалися з активістом, зниклим після акції протесту і знайденим через 10 днів повішеним

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У білоруському місті Молодечні попрощалися з 28-річним Микитою Кривцовим. Він був у списку зниклих після акцій протесту, через 10 днів його знайшли повішеним у лісі. Слідчий комітет натякнув, що чоловік міг накласти на себе руки через розлучення з дружиною, але родичі і друзі в це не вірять. (Відео Білоруської служби Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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