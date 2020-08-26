У Білорусі в справі про «спробу захоплення влади» допитали нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич

Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич прибула 26 серпня на допит до Слідчого комітету Білорусі. Її викликали як свідка в кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній після створення в країні Координаційної ради опозиції. Допит тривав близько 40 хвилин.

Трансляцію від будівлі центрального апарату відомства вела білоруська служба Радіо Свобода.

Алексієвич супроводжували члени Координаційної ради, перед будівлею Слідчого комітету її з оплесками зустріли десятки людей.

«Я йду [на допит] абсолютно спокійно, я не відчуваю себе винуватою, я відчуваю, що все, що ми робили, цілком законно, – сказала Алексієвич. – Наша мета була тільки об’єднати суспільство, до жодного перевороту [ми не закликали]. Це народ прийшов до цього, це у нас перед очима робиться білоруська нація, білоруський народ»

«Не дай Бог, щоб пролилася кров з нашого боку, вона не повинна пролитися, ми повинні перемогти духом, перемогти силою своїх переконань», – додала вона.

На допиті Алексієвич відмовилася свідчити проти себе і слідчі дії фактично на цьому завершилися, розповіла вона, вийшовши з будівлі Слідчого комітету. Письменниця залишається в статусі свідка.

Алексієвич була викликана як учасниця Координаційної ради, створеної опонентами Олександра Лукашенка під час акцій протесту. Раніше на допиті побували два інших учасники ради, колишній міністр культури Павло Латушко і адвокат кандидата на посаду президента Віктора Бабарика Максим Знак.

Двоє інших представників ради, Ольга Ковалькова і Сергій Дилевський, були затримані 24 серпня і засуджені до 10 діб арешту. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу.