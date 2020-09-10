Тихановська, Колесникова і Цапкало номіновані на премію Сахарова

На премію Сахарова за свободу думки, щорічну відзнаку Європейського парламенту, цьогоріч номіновані троє опозиціонерок із Білорусі Світлана Тихановська, Марія Колесникова та Вероніка Цапкало. Це жіноче тріо було номіноване другою за величиною у Європарламенті політичною силою «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» (S&D).

«Ми твердо переконані в тому, що удостоїтися честі премії Сахарова цього року мають відважні жінки Білорусі, які борються за свободу і демократію у своїй країні. Нас особливо надихають три жінки, які очолили кампанію масової опозиції на президентських виборах минулого місяця у спробі повалення автократичного диктатора Олександра Лукашенка», – прокоментувала рішення віцепрезидентка S&D Каті Пірі.

Інші групи в Європейському парламенті оголосять про свої кандидатури пізніше – цього або на початку наступного тижня. За даними джерел журналіста Радіо Свобода у Брюсселі, всі основні політичні групи розглядають можливість підтримати пропозицію S&D.

Крайній термін висунення кандидатур – 17 вересня. Три кандидата мають бути включені в короткий список 12 жовтня, до того, як остаточне рішення щодо лауреата-2020 буде ухвалене 22 жовтня.

Щорічна премія у галузі прав людини, названа на честь радянського фізика і дисидента Андрія Сахарова, була заснована в 1988 році Європейським парламентом для відзначення окремих осіб і організацій, які захищають права людини та основні свободи. Білоруська асоціація журналістів і колишній кандидат в президенти Білорусі Олександр Мілінкевич були нагороджені премією в 2004 і 2006 роках відповідно.