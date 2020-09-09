Слідчий комітет Білорусі заявив про ще двох підозрюваних у тій же справі, що і Колеснікова

Білоруський опозиціонер Максим Знак заарештований у справі про заклики до захоплення влади, повідомив 9 вересня Слідчий комітет Білорусі. Там також підтвердили слова адвокатки опозиціонерки Марії Колеснікової, що вона також заарештована у цій справі.

«Щодо підозрюваних за санкцією прокурора обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», – сказали у відомстві.

У комітеті додали, що за підозрою в скоєнні того ж злочину затриманий адвокат Колесникової Ілля Салей. Проводяться слідчі дії, «щоб встановити всі обставини у кримінальній справі», повідомили в СК.

Також білоруські слідчі органи стверджують, що у них є «докази» спроби членів опозиційної Координаційної ради дестабілізувати ситуацію в країні.

9 вересня стало відомо про затримання в Мінську людьми в цивільному Максима Знака. Це сталося в штабі арештованого і незареєстрованого кандидатом в президенти ексбанкіра Віктора Бабарика. У пресслужбі ГУВС тоді заявили, що не мають інформації про затримання Знака.

Тим часом, його адвокат сказав, що в його підзахисного планують провести обшук. Максим Знак був одним із двох членів президії Координаційної ради, які залишалися на волі і в Білорусі. П’ятеро з семи інших були або затримані, або насильно вивезені за кордон.

Рада опозиції була створена минулого місяця за ініціативою колишнього кандидата в президенти Світлани Тихановської. Пізніше влада назвала це об’єднання неконституційним і порушили кримінальну справу про спробу захоплення влади. Членів Координаційної ради почали викликати на допити як свідків.

Від 9 серпня, коли в Білорусі пройшли президентські вибори, там не припиняються багатотисячні протести проти офіційних підсумків голосування. Учасники виступів заявляють про фальсифікації результатів і закликають до відставки Лукашенка.

США, країни ЄС, Велика Британія заявили, що також не визнають підсумки виборів в Білорусі. На Заході закликали офіційний Мінськ припинити переслідування прихильників опозиції, громадських активістів і покласти край насильству щодо учасників протестів із боку співробітників силових структур.