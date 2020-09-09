Крим «де-юре» і «де-факто», дружба з Росією та інтереси Білорусі. Члени опозиційної Координаційної ради з передачі влади в Білорусі Іван Кравцов та Антон Родненков відповіли на запитання Радіо Свобода. 8 вересня їх насильно видворили з Білорусі. Разом з ними до України намагалися доправити і одну з лідерок білоруської опозиції Марію Колеснікову, але, за словами Кравцова і Родненкова, вона навмисно порвала свій паспорт на кордоні, щоб залишитися в Білорусі.