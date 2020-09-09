Білорусь: Колеснікова – підозрювана у кримінальній справі про «заклики до захоплення влади»

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова, яка перебуває в СІЗО в Мінську, є підозрюваною у кримінальній справі про заклики до захоплення влади, повідомила виданню Tut.by адвокатка затриманої Людмила Казак.

Цю справу раніше відкрили щодо всіх членів президії Координаційної ради білоруської опозиції: їх викликали на допити до Слідчого комітету Білорусі. Відповідна стаття 361 Кримінального кодексу Білорусі в різних підпунктах передбачає до трьох або до п’яти років в’язниці.

«Статус у неї підозрюваної», – повідомила адвокат. За її словами, Колеснікова стала першою з лідерів Ради з таким статусом.

Захисниця змогла зустрітися з Марією Колесніковою в СІЗО, де вона зараз перебуває.

«Із Марією все в порядку, ніяких процесуальних дій ще не відбулося», – сказала Людмила Казак.

У квартирі Колеснікової сьогодні пройшли обшуки. Люди в масках заявили журналістам, що є представниками силових структур, а в будівлі проходять слідчі заходи.

8 вересня Марію Колеснікову, Антона Роднєнкова і Івана Кравцова намагалися видворити в Україну, але Колеснікова порвала свій паспорт, щоб цьому завадити. Родненков і Кравцов перебувають в Україні.

Колеснікова є однією із семи членів президії Координаційної ради з передачі влади в Білорусі.

Наразі лише нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич залишається на території Білорусі та на волі. При цьому вона заявила 9 вересня, що до неї прийшли оперативники.