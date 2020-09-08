МВС України: Родненков та Кравцов насильницьки видворені з Білорусі, Колеснікова «унеможливила» це

Білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова «насильницьки видворили» з Білорусі, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у фейсбуці.

«Від себе додам – це не був добровільний виїзд! Це було насильницьке видворення з рідної країни з ціллю компрометації білоруської опозиції. Щоби представити все так, що лідери опозиції кидають напризволяще сотні тисяч протестувальників проти режиму Лукашенка і втікають до затишної України», – написав Геращенко.

За його словами, Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі «через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон», і залишилася на території Білорусі.

«Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела пише, що Колеснікова порвала свій паспорт.

Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський розповів Білоруській службі Радіо Свобода, що Колеснікову затримали прикордонники. Посольство України в Мінську, зі свого боку, підтвердило, що Родненков та Кравцов виїхали до України.

Зранку 8 вересня Бичковський повідомляв Білоруській службі Радіо Свобода, що члени Координаційної ради Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов виїхали в бік України.

Марія Колеснікова – представник штабу арештованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона здобула популярність під час передвиборчої кампанії як учасниця «жіночого тріо» – разом із дружиною іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала і кандидаткою в президенти Світланою Тихановською.

7 вересня видання Tut.by з посиланням на очевидців написало, що Марію Колеснікову вранці 7 вересня викрали в центрі Мінська.