Троє членів білоруської Координаційної ради включно з Колесніковою перетнули кордон з Україною

Члени Координаційної ради Марія Колесникова, Антон Роднєнков та Іван Кравцов виїхали у вівторок в бік України, підтвердив Білоруській службі Радіо Свобода офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський.

Повідомляється, що близько 5-ї години ранку усі троє в одному авто прибули на прикордонний перехід у Наровлянському районі Гомельської області.

Бичковський не зміг пояснити, чи було це зроблено під тиском.

Вранці 7 вересня ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили, що невідомі посадили Марію Колесникову в автомобіль біля Національного художнього музею в Мінську і відвезли в невідомому напрямку. У МВС Білорусі заявили, що не мають інформації про її затримання. Були повідомлення, що і Антона Роднєнкова та Івана Кравцова також «викрали».

5 вересня силовики депортували до Польщі члена президії Координаційної ради Ольгу Ковалькову. Напередодні її вдруге поспіль засудили до адміністративного арешту.

З семи членів президії Координаційної ради в Білорусі на волі залишаються лише двоє: юрист Максим Знак і лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич.

Марія Колеснікова – представник штабу арештованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона здобула популярність під час передвиборчої кампанії як учасниця «жіночого тріо» – разом із дружиною іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала і кандидаткою в президенти Світланою Тихановською.

Колеснікова увійшла до президії створеної нещодавно опозиційної Координаційної ради. Вона брала участь 6 вересня в черговому масовому марші протесту в Мінську. Опозиціонерка є останньою учасницею «тріо», яка залишалася в Білорусії і була на свободі.

Акції проти президента Олександра Лукашенка відбуваються в столиці Білорусі та інших містах уже майже місяць – після виборів 9 серпня, результати яких, як стверджують учасники протесту, були сфальсифіковані.

У перші дні учасників акцій протесту масово затримували, є значне число свідчень про побиття і знущання над затриманими.