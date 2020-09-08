Білорусь: Тихановська збирається звернутися до ПАРЄ 8 вересня

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська збирається звернутися до Парламентської асамблеї Ради Європи 8 вересня, через день після повідомлення про зникнення іншої представниці опозиції – Марії Колеснікової.

Тихановська, яка вже близько місяця перебуває в Литві, збирається взяти участь в «обміні думок про ситуацію в Білорусі після президентських виборів 9 серпня», повідомили в ПАРЄ.

Президент ПАРЄ Рік Дамс також візьме участь у зустрічі. Він останнім часом закликав до «всеохопного політичного процесу» в Білорусі, щоб забезпечити мирну й демократичну передачу влади.

Білорусь не є членом Ради Європи. Хоча її гостьовий статус зупинили в 1997 році, асамблея продовжує діалог з білоруською владою й часто запрошує білоруських політиків відвідувати зустрічі комітету.

У Білорусі 9 серпня розпочалися протести, це сталося після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента. Учасники протестів вважають, що підсумки виборів сфальсифікували, а насправді перемогла Світлана Тихановська. Щодня на вулиці виходять тисячі демонстрантів. У перші дні влада жорстоко розганяла їх, потім затримувати людей стали вибірково.

7 вересня видання Tut.by з посиланням на очевидців написало, що білоруську опозиціонерку, членкиню Координаційної ради Марію Колеснікову вранці 7 вересня викрали в центрі Мінська.