Франція виступає за «якнайшвидше» запровадження санкцій проти білоруських чиновників

Країни ЄС все ще обговорюють деталі санкцій проти білоруських чиновників, проте Франція виступає за їх якнайшвидше запровадження. Так у Міністерстві закордонних справ МЗС Франції відповіли на прохання журналістів прокоментувати заяву німецької газети Die Welt, передає білоруська служба Радіо Свобода.

За даними німецького видання, через позицію в тому числі Франції Олександр Лукашенко не буде включений до санкційного списку.

«Міністри закордонних справ, а потім і голови держав та урядів ЄС ... вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за махінації на виборах та акти внутрішніх репресій. Ми хочемо, щоб ці санкції були запроваджені якомога швидше. Європейські інституції та країни-члени ЄС працюють над змістом цих заходів, Євросоюз оголосить про них, коли прийде час», – повідомили у пресслужбі французького дипломатичного відомства.

Ця заява, втім, не уточнює, чи підтримує Париж запровадження санкцій конкретно проти Лукашенка.

4 вересня газета Die Welt, посилаючись на власні джерела, повідомила, що фактичний керівник Білорусі Олександр Лукашенко не буде включений до санкційного списку ЄС – передусім через позицію Німеччини, а також Франції та Італії.

За даними видання, головним аргументом проти такого кроку є те, що включення його до чорного списку означатиме повне припинення діалогу з Мінськом. Першими за запровадження обмежувальних заходів проти білоруського лідера виступили країни Балтії та Польща.

У Білорусі тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками з боку співробітників силових структур. Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включно з Литвою і Польщею, не визнали результатів останніх виборів в Білорусі.

31 серпня Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції і заборонили в’їзд президенту Білорусі Олександру Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам через фальсифікації виборів і насильницьке придушення акцій протесту.