Понад 100 членів Європарламенту закликають керівництво ЄС запровадити санкції проти Лукашенка

106 членів Європейського парламенту звернулися до президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із вимогою запровадити санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Ми, члени Європейського парламенту, які поставили свій підпис нижче, пишемо, щоб висловити наше глибоке занепокоєння через наміри не включати ім’я Олександра Лукашенка до переліку осіб, які потраплять під санкції через їхню роль та відповідальність за насилля, репресії та фальсифікації на виборах», – йдеться в листі, який є в розпорядженні Радіо Свобода.

Автори звернення вказують, що Лукашенко з’являється на публіці зі зброєю та погрожує впоратися із протестувальниками силовими методами. Вони називають білоруського президента «основним винуватцем» махінацій під час виборів та жорстокого розгону протестувальників, включно з неповнолітніми.

«Немає причин, чому він не повинен бути в санкційному списку ЄС серед людей, які забезпечували жорстокість його авторитарного режиму», – вважають євродепутати.

Вони закликали розширити санкційний список, включивши до нього речницю Лукашенка Наталю Ейсмонт, відповідальних за кампанії пропаганди співробітників білоруських державних ЗМІ, співробітників Центральної виборчої комісії середнього та нижчого рівнів та правоохоронців. Крім того, на думку євродепутатів, санкції мають бути запроваджені й проти посадовців регіонального рівня, які відповідальні за репресії, жорстокість та фальсифікації на виборах.

За даними кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі, санкції ЄС стосуватимуться 25-30 людей. Посли країн ЄС можуть їх затвердити наступного тижня.

У Білорусі 9 серпня розпочалися протести, це сталося після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента. Учасники протестів вважають, що підсумки виборів сфальсифікували, а насправді перемогла Світлана Тихановська. Щодня на вулиці виходять тисячі демонстрантів. У перші дні влада жорстоко розганяла їх, потім затримувати людей стали вибірково.

Більшість країн Європи, США і кілька інших країн не визнали результати виборів у Білорусі і засудили насильство щодо протестувальників і членів опозиції.