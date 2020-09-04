Євросоюз не запровадить санкції проти Лукашенка – Die Welt

Євросоюз не запроваджуватиме санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляє німецьке видання Die Welt з посиланням на дипломатичні джерела.

Ініціаторкою рішення не включати Лукашенка до списку санкцій виступила Німеччина, її підтримали керівники Франції та Італії. Берлін і Париж вважають, що «за будь-яких обставин канали зв’язку з Лукашенком потрібно тримати відкритими», а санкції це б ускладнили, пише Die Welt.

Джерела в дипломатичних відомствах розповіли виданню, що формального голосування щодо включення Лукашенка до списку санкцій поки не було, проте підсумки неофіційних переговорів «дали зрозуміти», що Євросоюз не вдасться до персональних санкцій.

За запровадження санкцій проти Лукашенка виступають країни Балтії і Польща, і це ускладнює ухвалення рішення про обмежувальні заходи. «Переговори тривають дуже важко, тому що кожен у списку санкцій має бути одноголосно схвалений усіма державами-членами ЄС», – заявило німецькому виданню високопоставлене джерело в Євросоюзі.

У Білорусі тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками з боку співробітників силових структур. Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включно з Литвою і Польщею, не визнали результатів останніх виборів в Білорусі.

Литва, Латвія і кілька інших країн раніше наполягали на тому, що список білоруських чиновників під санкціями має бути значно ширшим, а самі санкції мають бути такими, щоб вони стосувалися саме високопоставлених білоруських чиновників і найближчого оточення Лукашенка, а не білоруської економіки.

Лукашенко пообіцяв, що Білорусь «відповість» країнам, які запровадили економічні та інші санкції. «От ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Вони зажерлися і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нахилити, танками полякати, ракетами... Подивимося, хто ще кого полякає», – сказав він.

31 серпня Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції і заборонили в’їзд президенту Білорусі Олександру Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам через фальсифікації виборів і насильницьке придушення акцій протесту.