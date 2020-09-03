Лукашенка внесли до бази «Миротворця»

Український центр «Миротворець», який розпочав свою діяльність відразу після анексії Криму Росією, вніс білоруського президента Олександра Лукашенка до своєї бази даних осіб, причетних до злочинів проти національної безпеки, миру, безпеки людини і міжнародного права.

Олександр Лукашенко описується як «посібник терористів і російських окупантів» за відмову видати Україні бойовиків «ПВК Вагнера», затриманих у Білорусі.

Мінськ повернув бойовиків Росії.

Заява експрезидента Європейської ради і колишнього прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що Олександр Лукашенко навесні 2014 року запропонував створити й очолити українсько-білоруський союз для припинення бойових дій на Донбасі, була підставою для звинувачень у нападі на суверенітет і територіальну цілісність України.

«Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про те, що цей громадянин вчинив навмисні дії проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного права, а також інші правопорушення», – йдеться в повідомленні.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

При цьому Україна просила Білорусь видати їй 28 із 33 затриманих через їхню участь у боях на Донбасі проти української армії.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення білоруської влади про повернення до Росії затриманих бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера» і заявив, що «наслідки цього рішення будуть трагічними».