МЗС Білорусі відповіло на замороження Києвом контактів із офіційним Мінськом

У Міністерстві закордонних справ Білорусі відповіли на заяви голови МЗС України Дмитра Кулеби, який повідомив про замороження контактів Києва з офіційним Мінськом і закликав до нових виборів, і на інші заяви Києва останнього часу.

У коментарі речника МЗС Білорусі Анатолія Глаза мовиться, що в Мінську уважно ознайомилися зі змістом висловлювань керівництва МЗС України з білоруської тематики, які пролунали в останні дні.

«Повністю поділяємо тезу про неприпустимість будь-якого втручання у внутрішні справи Білорусі. У той же час оцінки взаємодії Білорусі з її союзниками і партнерами в інтеграційних об’єднаннях, настійні заклики до проведення нових президентських виборів розцінюємо саме як спробу втручання у внутрішні справи», – заявив він.

МЗС Білорусі заявляє, що «Білорусь ніколи, навіть у дуже непрості роки для наших українських друзів, не ставила під сумнів суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, право самостійного вибору народом шляхів свого розвитку».

«Нас не можна дорікнути в тому, що ми якимось чином брали участь у розпалюванні нестабільності в Україні, йшли на обмеження контактів з українськими друзями на будь-якому рівні. Навпаки, ми підходили і, сміємо всіх запевнити, будемо завжди дуже акуратно і зважено підходити до співпраці з усіма нашими сусідами, особливо з Україною, щоб потім не пояснювати своїм людям допущені помилки емоціями і геополітичної кон’юнктурою», – мовиться в заяві.

Мінськ вважає «дивними» запевнення Києва про невтручання з одночасним публічним визнанням координації своєї офіційної позиції з політичним керівництвом ЄС і США, про що було недвозначно заявлено міністром закордонних справ України в ході брифінгу 28 серпня.

«На наш погляд, це неприховано демонструє межі самостійності в прийнятті рішень», – стверджує представник МЗС Білорусі.

«Білорусь не ставила діалог з Україною на так звану «паузу» – це ж не просто натискання кнопки на програвачі. Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її старших зовнішньополітичних партнерах. Зі свого боку, готові до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна і її дружній і братній нам народ», – заявили в офіційному Мінську.

Раніше 28 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не втручається у внутрішні справи сусідньої Білорусі, але готова сприяти врегулюванню ситуації в цій країні. «Ми вважаємо, що широкий національний діалог є єдиним шляхом виходу з тієї ситуації, що склалася, і стабілізації обстановки в Білорусі», – сказав він і додав, що Україна підтримує ідею проведення нових виборів президента Білорусі. «Ми вважаємо, що комплексно процес виборів із урахуванням усіх його етапів мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері. Тому, власне кажучи, і ми підтримуємо ідею про те, що чесно і справедливо організовані нові вибори могли б дати відповідь на багато ключових запитань у Білорусі», – сказав Кулеба. Він також заявив, що Україна розгляне питання про ймовірність запровадження санкцій проти Білорусі після ухвалення рішення Європейського союзу про це.

Перед тим, 27 серпня, Кулеба заявляв, що Україна припинила контакти з нинішньою владою Білорусі. Українська сторона, за його словами, планує відновити відносини, якщо це перестане нести моральні і репутаційні втрати для офіційного Києва. Він також повідомив, що Україна приєдналася до заяви Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі значно раніше, ніж про це стало відомо українським журналістам. У тій заяві від 11 серпня ЄС попередив про «глибокий перегляд» відносин із Мінськом і можливість санкцій. У Європейському союзі заявили також, що вибори президента Білорусі не були «ні вільними, ні чесними».

Попередніми днями відбувся ще один обмін заявами між Києвом і Мінськом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці президента Білорусі Олександра Лукашенка провів би нові, чесні президентські вибори під міжнародним спостереженням. У МЗС Білорусі на це відповіли, що їхній країні в нинішній ситуації потрібні підтримка й розуміння, а не «заїжджені поради», і порадили Києву займатися питаннями «всередині своєї країни замість того, щоб роздавати поради сусідам». А в МЗС України у відповідь закликали білоруських колег «не відкидати цінних дружніх порад», бо «не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях уперед кийками – це шлях у нікуди».

17 серпня Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС України вперше в історії викликало свого посла в Білорусі до Києва на консультації «для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів, …виключно через неприпустимі дії Мінська». Він нагадав, що Білорусь передала 32 із 33 затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність «усіх правових і моральних підстав передати їх Україні», а Олександр Лукашенко «неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі».

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів.