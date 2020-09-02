Кулеба: Росія намагається видати своїх зелених чоловічків у Білорусі за українських екстремістів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія намагається видати своїх зелених чоловічків у Білорусі за українських екстремістів.

Так він прокоментував заяву свого російського колеги Сергій Лаврова, який 2 вересня заявив, що ситуацію в Білорусі нібито дестабілізують 200 екстремістів, підготовлених в Україні.

«Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі. Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх «фахівців» до Білорусі і готова направити їх ще більше. Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів – це дешевий і програшний трюк. І головне: воістину, як каже прислів’я: «злодій кричить – тримайте злодія», – написав Кулеба у фейсбуці.

Раніше сьогодні Лавров заявив, що у Росії є підтверджені відомості, що дестабілізацією ситуації в Білорусі займаються з території України. «Там є і «Тризуб Степана Бандери», є і «С14», є Національний корпус, є «Правий сектор». Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій у Мінську та інших містах Білорусі», – сказав Лавров.

Росія як держава, що має певний вплив на Мінськ за допомогою фінансових і політичних важелів, раніше застерігала ЄС і США від втручання у справи Білорусі.

Президент Росії Володимир Путін сказав в інтерв’ю державному телебаченню 27 серпня, що у Росії є резерв співробітників правоохоронних органів, готових прибути в Білорусь, щоб зупинити протести. Такий резерв, заявив Путін, буде використаний у випадку, якщо ситуація вийде з-під контролю.

Сотні тисяч людей четвертий тиждень поспіль виходять на вулиці в Білорусі на знак протесту проти результатів виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко і які вони називають сфальсифікованими.

Багато країн не визнали результатів цих виборів і розкритикували жорстокі дії силовиків проти протестувальників у Білорусі.