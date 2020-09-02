Помпео: США вимагають зупинити насильство у Білорусі, консультуються з союзниками щодо санкцій

США вимагають від влади Білорусі негайно зупинити жорстокі дії проти опозиційних протестувальників, що виходять на вулиці Мінська й інших білоруських міст від 9 серпня, коли в країні пройшли вибори президента, на яких переможцем вшосте оголосили Олександра Лукашенка.

2 вересня Помпео також заявив, що США розглядають можливі санкції проти тих, хто причетний до порушень прав людини в Білорусі, консультуючись із трансатлантичними партнерами Вашингтона.

Виступаючи на пресконференції, Помпео сказав, що минулого тижня заступник держсекретаря США Стівен Біґен поїхав до регіону за його дорученням і висловив позицію Вашингтона: «жителі Білорусі заслуговують на право вибирати власних лідерів».

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці в Білорусі на знак протесту проти результатів виборів, які вони називають сфальсифікованими.

Багато країн не визнали результатів цих виборів і розкритикували жорстокі дії силовиків проти протестувальників у Білорусі.