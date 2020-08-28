Події у Білорусі – це не змагання між Росією і США – заступник державного секретаря США

Події у Білорусі представляють собою двобій між правителем Білорусі та його народом, а не геополітичне протистояння. Про це заступник державного секретаря США Стівен Біґен заявив на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні у п'ятницю.

Це не змагання між Сходом і Заходом, і вже тим більше не змагання між Росією і США



«Мені зрозуміло – і я сподіваюся, що це зрозуміло всім, – що це не змагання між Сходом і Заходом, і вже тим більше не змагання між Росією і США; пане голово, це битва між правителем і його народом. Сполучені Штати не прагнуть контролювати, або вирішувати долю громадян Білорусі. Цю долю повинні визначати лише вони. Але якщо ми в цьому органі не станемо на їх бік, ми зменшимо довіру до всіх принципів, які відстоює ОБСЄ», – йдеться у заяві доступні на сайті Місії США у ОБСЄ.

Біґен наголосив, що насильство проти громадян Білорусі має бути негайно припинено, а всі, хто несправедливо утримується під вартою, повинні бути звільнені. Американський дипломат також відзначив важливість проведення у Білорусі «дійсно вільних і справедливих виборів під незалежним спостереженням».

Заступник державного секретаря США також закликав до звільнення усіх несправедливо затриманих у Білорусі.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про створення «резерву зі співробітників правоохоронних органів» на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка. Путін зазначив, що ці сили не будуть задіяні, поки ситуація не почне виходити з-під контролю.

Олександр Лукашенко у п'ятницю пообіцяв відповісти на санкційні заходи. Як повідомляє державна інформаційна агенція «БелТА», Лукашенко заявив, що за кордоном мають подумати, на що перетвориться Європа, якщо «у Білорусі полихне». Лукашенко також вчергове заявив про побоювання з приводу військ НАТО поблизу країни та висловив думку, що ситуація у Білорусі становить загрозу для Росії.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс не становить загрози для Білорусі та не здійснює посилення військ у регіоні. Столтенберґ також заявив, що у НАТО спостерігають за подіями у Білорусі і готові захистити союзників по НАТО.