У Мінську після затримань студентів відбувся жіночий протест

Пізно ввечері 1 вересня в столиці Білорусі Мінську зібралися жінки – на знак протесту проти затримань студентів раніше цього ж дня. Активісти серед студентів у перший день навчального року підтримали заклик білоруської опозиції до загальнонаціонального страйку.

«1 вересня - це день знань. Знань про значення білоруської солідарності. Приєднуйтесь до цього одноденного страйку, підтримайте робітників і покажіть уряду, хто є справжнім джерелом влади», – йшлося в заяві команди опозиціонерки Світлани Тихановської.

Кількасот жінок зібралися біля проспекту Незалежності, деякі співали та танцювали, міліція спостерігала за акцією, не втручаючись. Жінки взяли на себе провідну роль упродовж більш як тритижневих протестів проти правління президента Олександра Лукашенка, часто формуючи лінії для захисту чоловіків від арешту.

За повідомленням правозахисної групи «Весна», щонайменше 55 людей були затримані 1 вересня під час розгону протестувальників у кількох місцях. Відео, опубліковане в соціальних мережах, демонструє, як міліція, одягнена в чорне, силою висмикувала студентів із натовпу. Білоруська асоціація журналістів заявила, що затримано також вісім співробітників ЗМІ, які висвітлювали акції протесту.