ООН повідомляє про 450 відомих випадків катування затриманих у Білорусі

Експертам ООН відомо про 450 задокументованих випадків катування та жорстокого поводження з людьми, затриманими після «суперечливих президентських виборів» 9 серпня, що призвели до масових акцій протесту та арештів. Про це йдеться в повідомленні Організації Об’єднаних Націй 1 вересня.

«Ми надзвичайно стривожені сотнями заяв про катування та інше жорстоке поводження в ізоляторах тимчасового утримання», – заявляють експерти ООН.

Вони звертають увагу на те, що більшість зниклих людей вдалося знайти, але про місце перебування та стан здоров’я шістьох осіб їхнім родичам досі нічого не відомо.

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«Ми також все ще занепокоєні тим, що випадки насильницьких зникнень можуть збільшитися, якщо жорстка реакція на мирні протести триватиме», – йдеться в повідомленні.

Також експерти ООН отримали повідомлення про насильство щодо жінок та дітей, в тому числі сексуальне насильство та зґвалтування за допомогою гумових кийків.

Серед приблизно 6 700 осіб, затриманих протягом останніх тижнів під час мирних протестів – журналісти та перехожі, які були свавільно заарештовані та поспішно засуджені. 29 серпня уряд скасував акредитацію 17 журналістів, які працюють на іноземні медіа, нагадують у ООН.

Уже три тижні в Білорусі тривають масові виступи проти офіційних підсумків голосування, за якими перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Він балотувався на шостий термін поспіль. Унаслідок дій силовиків сотні людей постраждали, тисячі людей були затримані. Багато згодом розповіли про тортури і знущання в СІЗО.