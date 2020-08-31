У Білорусі затримали члена президії Координаційної ради Лілію Власову

У столиці Білорусі Мінську 31 серпня співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю затримали одну з семи членів президії Координаційної ради Лілію Власову. Як повідомли у Telegram-каналі ради, перед затриманням в її будинку провели обшуки.

Член Координаційної ради, колишній міністр культури Павло Латушко повідомив, що затримання відбулося напередодні розширеного засідання ради. Повідомляється, що 67-річну Власову відвезли на допит за фактом «участі в несанкціонованому мітингу».

На допит до Слідчого комітету викликали також речника Координаційної ради Антона Роднєнкова як свідка у справі про заклики до захоплення влади.

Двоє членів президії Координаційної ради раніше були заарештовані на 10 діб, щонайменше шістьох із семи – допитали.

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Координаційна рада була створена з ініціативи кандидатки в президенти Світлани Тіхановської. До президії цієї ради увійшли письменниця Світлана Алексієвич, дипломат Павло Латушко, юристи Лілія Власова і Максим Знак, співголова «Білоруської християнської демократії» Ольга Ковалькова, представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський, координатор штабу Бабарика і соратниця Тіхановської Марія Колесникова.

Генпрокуратура Білорусі за фактом створення Коорлинаційної ради порушила кримінальну справу про «ахоплення влади».

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів.

У Мінську та інших містах Білорусі напередодні пройшла чергова масова акція протесту проти фальсифікації виборів. МВС повідомляло, що на марші силовики затримали 140 людей.