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27 серпня 2020, Київ 15:06
Новини | Міжнародні

Росія створила резерв силовиків «для допомоги Білорусі» – Путін

Президенти Білорусі Олександр Лукашенко (л) та Росії Володимир Путін, архівне фото

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що сформував резерв зі співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі за потреби, передає «РІА Новости» 27 серпня. Путін додав, що необхідності в застосуванні російських сил у Білорусі поки немає.

Російські сили не використовуватимуться доти, доки «екстремістські елементи», як висловився Путін, «не перейдуть межі, не розпочнуть розбій». Росія виходить з того, що всі проблеми в Білорусі вирішуватимуться в мирний спосіб, заявив Путін.

«У нас є, звичайно, зобов’язання перед Білоруссю. І Лукашенко так і поставив питання: він хотів би, щоб ми надали йому за потреби відповідну допомогу. Я сказав, що Росія виконає всі свої зобов’язання. Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв із співробітників правоохоронних органів, і я це зробив», – розповів Путін.

17 серпня на російських трасах Е95 і M1 були помічені кілька десятків вантажівок «Урал» і КамАЗ без номерів і розпізнавальних знаків, які, ймовірно, рухалися в бік кордону з Білоруссю. Про це пише група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), яка проаналізувала повідомлення кількох засобів інформації, а також записи з фотографіями і відео в соціальних мережах.

Видання «Медіазона» знайшло ще два відео на YouTube. Обидва опубліковані 16 серпня. Перше зняте на трасі М-1 у бік Білорусі: автор бачить колону зі світло-сірих КамАЗів і наголошує, що всередині них «вояки сидять», хоча якість зйомки не дозволяє це розгледіти.

У Білорусі з 9 серпня триває мирний протест, учасники якого вважають, що вибори президента країни були сфальсифіковані. В перші дні масових акцій білоруські силовики жорстко розганяли демонстрантів та затримали кілька тисяч людей. Частина затриманих розповідає про побиття та інші тортури в місцях тримання. Арешти учасників мирних акцій поновилися в останні дні, лише 26 серпня були затримані близько 20 людей.

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