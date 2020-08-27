Росія створила резерв силовиків «для допомоги Білорусі» – Путін

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що сформував резерв зі співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі за потреби, передає «РІА Новости» 27 серпня. Путін додав, що необхідності в застосуванні російських сил у Білорусі поки немає.

Російські сили не використовуватимуться доти, доки «екстремістські елементи», як висловився Путін, «не перейдуть межі, не розпочнуть розбій». Росія виходить з того, що всі проблеми в Білорусі вирішуватимуться в мирний спосіб, заявив Путін.

«У нас є, звичайно, зобов’язання перед Білоруссю. І Лукашенко так і поставив питання: він хотів би, щоб ми надали йому за потреби відповідну допомогу. Я сказав, що Росія виконає всі свої зобов’язання. Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв із співробітників правоохоронних органів, і я це зробив», – розповів Путін.

17 серпня на російських трасах Е95 і M1 були помічені кілька десятків вантажівок «Урал» і КамАЗ без номерів і розпізнавальних знаків, які, ймовірно, рухалися в бік кордону з Білоруссю. Про це пише група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), яка проаналізувала повідомлення кількох засобів інформації, а також записи з фотографіями і відео в соціальних мережах.

Видання «Медіазона» знайшло ще два відео на YouTube. Обидва опубліковані 16 серпня. Перше зняте на трасі М-1 у бік Білорусі: автор бачить колону зі світло-сірих КамАЗів і наголошує, що всередині них «вояки сидять», хоча якість зйомки не дозволяє це розгледіти.

У Білорусі з 9 серпня триває мирний протест, учасники якого вважають, що вибори президента країни були сфальсифіковані. В перші дні масових акцій білоруські силовики жорстко розганяли демонстрантів та затримали кілька тисяч людей. Частина затриманих розповідає про побиття та інші тортури в місцях тримання. Арешти учасників мирних акцій поновилися в останні дні, лише 26 серпня були затримані близько 20 людей.